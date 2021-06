Leipzig

Kindergärten, Schulen, Handel, Gastronomie, Kultur, Sport – überall treffen sich wieder Menschen, seit die dritte Corona-Welle verebbt ist. Nur an der Uni Leipzig kaum. Viele Studierende fühlen sich in der allgemeinen Euphorie vergessen. Wir haben Rektorin Beate Schücking nach einer Öffnungsperspektive gefragt.

Wann kehrt wieder mehr Leben in die Universität zurück?

Schritt für Schritt – und die ersten Schritte gehen wir jetzt. Die Universitätsbibliothek hat ihre Öffnungszeiten deutlich erweitert, an den Arbeitsplätzen dort muss man seit dieser Woche keine Maske mehr tragen. Das Leibnizforum – der Innenhof des Campus Augustusplatz – ist wieder zugänglich. Am 1. Juli sollen die Fakultätsgebäude folgen. Wir schaffen bei aller gebotenen Vorsicht also wieder mehr Begegnungsräume. Und das Studentenwerk hat diese Woche die Speisesäle der Mensen geöffnet.

Dagegen bleibt das zentrale Hörsaal- und Seminargebäude am Augustusplatz bis September geschlossen. Also keine Rückkehr zur Lehre vor Ort, auch nicht mit Testpflicht, wie es die aktuelle Sächsische Corona-Schutz-Verordnung erlaubt?

Im Sommersemester bleibt es im Grundsatz bei digitaler Lehre, das wurde auch auf Wunsch vieler Studierender so entschieden. Mit Tests sichern wir den Betrieb im Labor und bei anderen Praxis-Anteilen im Studium ab. Wenn Lehrende darüber hinaus Seminartreffen in Kleingruppen organisieren wollen, unterstützen wir sie dabei. Bei schönem Wetter am besten draußen: Die Theologen nutzen dafür zum Beispiel ihren neuen Innenhof. Große Veranstaltungen mit Hunderten von Studierenden sind derzeit aber weder möglich noch geplant.

Zur Person Beate Schücking, Jahrgang 1956, ist in Nordhessen aufgewachsen. Sie ist Medizin-Professorin, Allgemein-Ärztin und Psychotherapeutin und hat zudem einen akademischen Abschluss in Philosophie. Nach wissenschaftlichen Stationen in Ulm, Paris, Marburg, München, Osnabrück und Boston ist sie seit 2011 Rektorin der Universität Leipzig. Ihre zweite Amtszeit endet 2022. Sie hat einen erwachsenen Sohn und lebt in Leipzig.

Warum ist die Uni vorsichtiger als die meisten anderen Lebensbereiche?

Wir haben 30.000 Studierende, von denen die überwältigende Mehrheit vermutlich bisher nicht geimpft ist, weil sie zur gesündesten Bevölkerungsgruppe gehört. Für sie tragen wir die Verantwortung, und sie fühlt sich heute noch etwas schwerer als vergangene Woche an, als wir im Senat ausgiebig darüber diskutiert haben. Wegen der Ausbreitung der Delta-Variante gibt es mittlerweile Länder, die ganze Bereiche wieder abschotten. Die Mutante ist auch in Leipzig angekommen. Das können wir nicht auf die leichte Schulter nehmen.

Wie sieht die Öffnungsperspektive für das Wintersemester aus? Vor einigen Tagen erregte eine Anweisung an die Studiendekane die Gemüter, weiter digitale Vorlesungen zu planen.

Wir planen so, dass wir auf jede Entwicklung der Pandemie vorbereitet sind. Einerseits digital, andererseits buchen die Lehrenden jetzt die Räume für ihre Seminare und Vorlesungen. Ob sie dann voll besetzt werden können oder im Wechselmodell oder gar nicht, wird stark von den Impf-Fortschritten abhängen. Die Politik hat versprochen, dass bis September alle in Deutschland, die sich impfen lassen wollen, ein Angebot erhalten. Wenn es wirklich so kommt, können wir dem Wintersemester positiv entgegensehen.

„Es wird sich für Studierende lohnen, nach Leipzig zu kommen“

Kann die Uni nicht selbst ihre Studierenden impfen?

Einige Beschäftigte, darunter auch Studierende, erhalten betriebsärztliche Impfungen oder profitieren von Impfaktionen des Deutschen Roten Kreuzes. Ich würde das gern bald auf alle Studierenden ausweiten, die das wollen – schon, weil wir zum Wintersemester 7000 Erstsemester erwarten, deren Impfstatus wir nicht kennen. Dafür werden aber Impfstoffe gebraucht. Als Landesrektorenkonferenz haben wir die sächsische Staatsregierung aufgefordert, die Studierenden bei der Vergabe nicht zu vergessen, denn ihnen macht die Situation schwer zu schaffen. Im Leipziger Studentenwerk ist die Nachfrage nach psychosozialer Unterstützung massiv gestiegen. Als Ärztin gehe ich davon aus, dass die Impfung einen großen Unterschied machen kann. Wer aber nicht geimpft ist, wird sich früher oder später anstecken. So sehr wir uns die Öffnung auch wünschen, muss allen klar sein, dass es auch Schritte zurück geben kann.

Ist nicht zu befürchten, dass sich Abiturienten vielleicht eher für eine Uni wie in Göttingen oder München entscheiden, an denen bereits jetzt mehr vor Ort gelehrt wird?

Ich strebe im Wintersemester genauso viel Präsenz wie andere Unis an. Auch bei uns wird es nach aktuellem Stand deutlich mehr Möglichkeiten zur Begegnung geben. Daher wird es sich lohnen, nach Leipzig zu kommen und sich hier auch eine Wohnung zu suchen. Wir sind sogar so optimistisch, dass wir unsere Imma-Feier am 13. Oktober im großen Rahmen im Gewandhaus planen, also zu unserem tollen Standard zurückkehren wollen. Wir bereiten eine Variante mit vollem Haus und ohne Abstand vor, gleichzeitig aber auch verschiedene Modelle, in denen wir nur einen Teil der Plätze besetzen. Zusätzlich gibt es eine Live-Übertragung.

„Es gab schon immer bessere und schlechtere Lehre“

Einige Studierende beklagen, dass „hybride Lehre“ gut klinge, aber die digitale Vermittlung sich oft darin erschöpfe, irgendetwas online hochzuladen. Wie bewerten Sie den Vorwurf?

Ich finde, unsere Lehrenden haben in der digitalen Lehre eine steile Lernkurve hingelegt. Als Universität geben wir uns große Mühe, sie zu unterstützen: durch Best-Practice-Beispiele, didaktische Tipps und Anleitungen sowie Info- und Schulungskurse. Im vergangenen Sommer konnten 75 Prozent der Studierenden ihre Leistungen im Plan ablegen. Das hat mich ein Stück weit beruhigt. Dass wir inzwischen alle besser darin geübt sind, uns in den Gremien digital zu treffen, kann den Lehrenden nach der Pandemie viel Zeit sparen, die sie bestenfalls für ihre Studierenden einsetzen.

Das setzt voraus, dass jeder Prof die Lehre für wichtig hält. Manch einer freut sich aber vielleicht über die Möglichkeit, schnell was ins Internet zu stellen und sich lieber prestigeträchtiger Forschung zu widmen.

Es gab schon immer bessere und schlechtere Lehre. Die richtig guten Professorinnen und Professoren erkennt man daran, dass sie auch gut lehren. Und wir versuchen, zum Beispiel mit Preisen, Anreize zu setzen. In der Hochschul-Leitung führt uns Corona jedenfalls deutlich vor Augen, dass den Studierenden im universitären Geschehen die zentrale Bedeutung zukommt.

Sie beenden kommendes Jahr Ihr Amt als Rektorin. Wünschen Sie sich ganz persönlich, bis dahin noch ein Stück normalen Uni-Alltag zu erleben?

Ich wünsche mir das sehr. Nicht um meinetwillen, sondern weil viel verloren geht, wenn man zu lange online unterwegs ist. Ich verbringe manchmal zwölf Stunden am Tag in Videokonferenzen. Das ist sehr anstrengend, und die Kommunikation ist einfach nicht dieselbe. Das werden die Lehrenden und Studierenden nicht grundsätzlich anders erleben. Der Wunsch wird aber ein Stück weit in Erfüllung gehen, davon bin ich fest überzeugt: Wir werden im Wintersemester an der Universität wieder mehr Leben spüren.

Von Mathias Wöbking