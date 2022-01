Tag der offenen Hochschultür in Leipzig erneut nur digital

Leipzig

Am Tag der offenen Hochschultür präsentieren die Leipziger Bildungseinrichtungen ihr Studienangebot wegen Corona erneut nicht vor Ort, sondern digital. Die Informationen sind teilweise bereits auf den jeweiligen Internetseiten der Hochschulen abrufbar. Zusätzlich werden sich kommenden Donnerstag zahlreiche Chaträume öffnen, in denen Studieninteressierte ihre Fragen stellen können. Traditionell drücken die Elft- und Zwölftklässler in Sachsen an einem Tag im Januar nicht die Schulbank, sondern erhalten die Gelegenheit, sich über die akademische Ausbildung zu informieren.

Die Zentrale Studienberatungsstelle der Uni Leipzig gibt telefonisch Ratschläge und richtet am Donnerstag mehrere einstündige digitale Fragerunden ein. Unter anderem soll es darin ab 10 Uhr um die Wahl des richtigen Studienfachs und das Bewerbungsprozedere gehen. Auch die Möglichkeiten eines Auslandssemesters und berufliche Aussichten werden in Videochats erörtert. Zudem geben Studierende Tipps aus erster Hand, und der Studierendenrat erklärt, wie man sich im Uni-Leben engagieren kann. Einige Fakultäten bieten zusätzlich eigene Info-Kanäle an. Im Fach Psychologie können die Schülerinnen und Schüler beispielsweise an einer Zoom-Vorlesung über „Schlaf und Traum“ teilnehmen.

Was hält der Rahmen eines Fahrrads aus?

Auch die Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur (HTWK) führt anschaulich vor, wie sich ein Studium anfühlt: In einem Maschinenbau-Schnupperangebot etwa wird erprobt, was ein Fahrradrahmen aushält, bis er verbiegt oder bricht. In 45-minütigen Videokonferenzen stellen Lehrende und Studierende ab 9 Uhr die verschiedenen HTWK-Studiengänge vor. Um 18 Uhr findet zudem ein „virtueller Elternabend“ statt. Die Berufsakademie Leipzig stellt ihr duales Studium ab 9 Uhr ebenfalls passenderweise sowohl in der Theorie als auch in der Praxis vor. So erfahren die Abiturienten in einer Vorlesung des Fachs „Vermögensmanagement“ zum Beispiel, wie ein Mietspiegel erstellt wird.

Die Hochschule für Musik und Theater informiert ab 9 Uhr in einstündigen Zoom-Schalten, wie man zum Musik- oder Schauspiel-Studierenden wird beziehungsweise auf Lehramt Musik studiert. Der Studierendenrat lädt um 17 Uhr zu einer Fragerunde. An der Hochschule für Grafik und Buchkunst führen Studierenden ab 10 Uhr durch eine mehrstündige Online-Schalte. Das Büro für Studienangelegenheiten beantwortet parallel telefonisch Fragen über Bewerbung und Studium. Am Nachmittag stehen mehrere Profs für Online-Gespräche zur Verfügung. Zudem wird es Chaträume geben, in denen Interessierte unverbindlich ihre Mappen zeigen können, mit denen sie sich für ein Kunst-Studium bewerben wollen.

Unter anderem über die Studentenwohnheime – und wie man dort ein Zimmer ergattert – sowie über die Finanzierung per BAföG hat das Leipziger Studentenwerk mehrere Videoclips erstellt. Schülerinnen und Schüler, die hingegen nicht in Leipzig bleiben, sondern anderswo in Sachsen studieren wollen, finden auf einem Online-Portal des Wissenschaftsministeriums Anknüpfungspunkte für ihre Fragen.

