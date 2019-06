Leipzig

Beim Namen, den sich die drei Schüler für ihr Team ausgedacht hatten, kommt man nicht zuerst auf die Idee, dass sich dahinter Mathe-Asse verbergen: Doch es ist so: Das Trio „Oachkatzlschwoaf“ hat die diesjährige Leibniz-Mathe-Olympiade gewonnen. Am 373. Geburtstag von Gottfried Wilhelm Leibniz freuten sich Jonathan Gräfe vom Gymnasium Dresden-Bühlau, Max Schneider vom Glückauf-Gymnasium Dippoldiswalde und Erik Sünderhauf vom Landesgymnasium Sankt Afra Meißen am Freitag am Leibniz-Denkmal der Uni Leipzig nicht nur über den Gewinn – sondern auch über die Siegprämie von 1500 Euro.

Die Handelshochschule Leipzig (HHL) und das Max-Planck-Institut für Mathematik in den Naturwissenschaften in Leipzig hatten im Mai insgesamt 25 Schüler aus Mitteldeutschland der Klassen 10 bis 12 vor Aufgaben aus dem Bereich der Zahlentheorie und der Funktionalgleichungen gestellt. Sie hatten dafür ohne jegliche Hilfsmittel vier Stunden Zeit. Schirmherinn war Beate Schücking, Rektorin der Universität Leipzig.

Von LVZ