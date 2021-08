Dresden

Die guten Noten, die Sachsens Abiturjahrgang in diesem Jahr trotz Corona erreicht hat (die LVZ berichtete), werden jetzt auch von den Beruflichen Gymnasien, Fachoberschulen, Oberschulen und Abendoberschulen im Freistaat bestätigt. Dies geht aus den Ergebnissen der diesjährigen Abschlussprüfungen hervor, die das Sächsische Staatsministerium für Kultus am Donnerstag veröffentlichte.

Danach haben an den 50 Beruflichen Gymnasien 2503 von 2639 Schülerinnen und Schüler die Gesamtqualifikation geschafft und das Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife erhalten. Das sind 94,9 Prozent – im Vorjahr waren es 93,8 Prozent. Der Notendurchschnitt war mit 2,26 ebenfalls besser als im Jahr 2020, wo 2,36 gemeldet wurde. 34-mal wurde die Traumnote 1,0 an Beruflichen Gymnasien erreicht – im Vorjahr schafften das 19 Schülerinnen und Schüler.

90,2 Prozent erwerben Fachhochschulreife

An den 54 Fachoberschulen im Freistaat gibt es einen ähnlichen Trend. Dort waren in diesem Jahr 2220 Schüler angetreten, um die Fachhochschulreife zu erwerben. 2010 Schülerinnen und Schüler haben dies geschafft, was einem Anteil von 90,2 Prozent entspricht. Im Vorjahr lag dieses Ergebnis bei 89,3 Prozent.

Die Bestehensquote an öffentlichen Schulen liegt bei 91,7 Prozent (Vorjahr: 91,7 Prozent) und an Schulen in freier Trägerschaft bei 88,0 Prozent (Vorjahr: 86,6 Prozent). Die Fachhochschulreife mit einem Notendurchschnitt von 1,0 abzulegen gelang 19 Fachoberschülerinnen und -schülern (Vorjahr: 17).

Realschulabschlüsse etwas schlechter

An den öffentlichen Oberschulen und Abendoberschulen Sachsens nahmen im Mai/Juli 14.300 Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 10 an den Prüfungen zum Erwerb des Realschulabschlusses teil. Davon haben 97,6 Prozent die Abschlussprüfung bestanden – im Vorjahr war dieses Ergebnis mit 97,8 Prozent leicht besser. 0,3 Prozent der Ergebnisse stehen noch aus. Mit 195 Oberschülerinnen und -schüler erreichten aber auch dort mehr einen hervorragenden Abschluss als im Jahr zuvor, wo das 147 Schülern gelang.

Bei der Wahl des vierten schriftlichen Prüfungsfaches entschieden sich mit 53,1 Prozent knapp die Hälfte der Schüler für das Fach Biologie (Vorjahr: 54,7 Prozent), 21,0 Prozent wählten Physik (Vorjahr: 20,9 Prozent) und 25,9 Prozent Chemie (Vorjahr: 24,4 Prozent).

