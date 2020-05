Trotz großer Corona-Risikogruppe: Sachsens Lehrer halten die Stellung

Dresden

Verbale Angriffe auf Pädagogen, sie würden ihrer Verantwortung nicht gerecht werden, sind aktuell keine Seltenheit. So polterte der Chef des Bundesverbands Kinder- und Jugendärzte Thomas Fischbach zuletzt in einem Zeitungsinterview (NOZ), Lehrer ließen sich vielfach zu unrecht krankschreiben, weil sie Infektionen fürchteten. Von Ausfallquoten bis zu 30 Prozent war die Rede. Fischbach empfahl, sich ein Beispiel an Kinderärzten nehmen, die „an der Gesundheitsfront nach wie vor ihren Mann stehen.“

Abgesehen davon, dass Kinderärzte mehrheitlich Frauen sind, lässt sich in Sachsen auch keineswegs erkennen, dass Lehrer verantwortungslos agierten. Eher im Gegenteil: Obwohl jeder zweite sächsische Pädagoge zur Corona-Risikogruppe gehört, gibt es derzeit kaum Ausfälle im Kollegium.

„Wir haben nach dem Start der Grundschulen in allen Einrichtungen nachgefragt, wie die Situation vor Ort ist und wie viele Kollegen gesundheitsbedingt fehlen“, sagt Roman Schulz vom Landesamt für Schule und Bildung (LaSuB). Aus fast jeder Schule sei als Antwort zurückgekommen: Alle Lehrer an Bord. Nur an sehr wenigen Einrichtungen gebe es Betroffene und Krankmeldungen, sagt Schulz. Ähnliches war zuvor schon bei den Abiturkonsultationen aus den Gymnasien zu hören. Schulleiter erzählten, gerade auch ältere Lehrer hätten darauf bestanden, ihre Kurse persönlich bis zum Abschluss zu begleiten – trotz des Angebots, weniger gefährdete Kollegen könnten übernehmen.

Sich einem Risiko aussetzen zu wollen und es auch zu können, sind allerdings verschiedene paar Schuhe. Schätzungsweise jeder vierte Bundesbürger hat relevante Vorerkrankungen wie Diabetes, Herz-Kreislauf-Probleme oder Immunschwächen – die bei einer Covid-19-Infektion schwere Krankheitsverläufe hervorrufen. Pädagogen sind davon nicht ausgenommen. Sachsens Kultusminister Christian Piwarz ( CDU) stellte vor dem Start voller Grundschulklassen deshalb klar: Wenn es medizinische Risiken gibt, „dann wird es mit einem entsprechenden ärztlichen Attest auch möglich sein, sich vom Präsenzunterricht befreien zu lassen“.

Kaum Atteste eingereicht

Insgesamt 238 solcher Atteste seien in den vergangenen Tagen in den aufgrund voller Klassen besonders kritisch beäugten Grundschulen eingereicht worden, sagt Ministeriumssprecher Dirk Reelfs. Das seien lediglich 2,7 Prozent der aktuellen Pädagogenzahl in Sekundarstufe 1. Da es keine entsprechenden Zahlen aus der Situation vor der Corona-Krise gibt, lässt sich ein Vergleich nicht anstellen. Von überstrapazierter Inanspruchnahme der Krankschreibungen, wie es Thomas Fischbach nannte, kann in Sachsen aber offenbar keine Rede sein. Vielmehr stehen die Lehrerinnen und Lehrer hier – um in Fischbachs Metapher zu bleiben – auch an der Corona-Front täglich ihren Pädagogen.

Lehrer können sich testen lassen Ab 1. Juni können sich Lehrer in Sachsen einmal wöchentlich auf eine Corona-Infektions testen lassen – auch ohne Symptome. Die Kosten übernimmt dabei der Freistaat. Diese Tests werden beim Hausarzt mit Hilfe einer sogenannten Beauftragung vereinbart. Nähere Informationen zum Prozedere gibt es beim Kommunalen Sozialverband (KSV). Parallel zu diesen freiwilligen Test führen Uni Leipzig und TU Dresden Testreihen derzeit an ausgewählten Schulen im Freistaat Testreihen zum Infektionsgeschehen durch. Wie Forschungsleiter Prof. Wieland Kiess erklärte, soll die Studie Erkenntnisse liefern, inwieweit Kinder Virustrager sind. Das sei bisher noch unklar.

Sachsens Eltern nehmen diese auch mit Risiken behaftete Bereitschaft offensichtlich sehr dankend an. Obwohl es Grundschülern in Sachsen nach einem Gerichtsbeschluss derzeit noch frei gestellt ist, ob sie in ihrer Klasse oder noch weiter zu Hause lernen, treten die ersten bis vierten Klassen seit 18. Mai nahezu komplett jeden Morgen am Schultor an – inklusive Gesundheitsbestätigung. „Von den 130.000 Grundschülern in Sachsen kommen 94 Prozent in die Einrichtungen. Es sind tatsächlich sehr wenig, die zu Hause bleiben“, sagt LaSuB-Sprecher Roman Schulz.

Hunderte unbesetzte Stellen – Studenten sollen helfen

Angesichts dessen, dass es in Sachsen schon vor der Krise Hunderte unbesetzte Lehrerstellen gab und die Unterrichtsmodelle jetzt eher noch mehr Personal verlangen, wirbt der Freistaat aktuell vehement um Lehramtsstudenten – die noch in diesem Jahr in Sachsens Grundschulen aushelfen sollen. Wie LaSuB-Sprecher Schulz sagte, geht es dabei um Studierende, die mit ihrer Ausbildung bereits weit fortgeschritten sind, bestenfalls kurz vor ihren Prüfungen zum ersten Staatsexamen stehen. Vor allem in Leipzig und Zwickau seien Bewerbungen gern gesehen.

Aktueller Aufruf an Studenten, in Sachsens Grundschulen auszuhelfen. Quelle: LaSuB

Ungeachtet der großen Bereitschaft unter den Pädagogegn gibt es aber auch weiterhin Kritik an der Art und Weise, wie der Freistaat bereits am 18. Mai und somit vor allen anderen Bundesländern alle Schulen und Kitas wieder eröffnet hat. Im Fokus: Die Aufhebung der Abstandsregeln und Kleingruppen in Grundschulen und Kitas. Virologen und Mediziner sind sich uneins, ob Kinder ähnlich infektiös wie Erwachsene sein könnten. Die von Kultusminister Christian Piwarz verfolgte Argumentation geht davon aus, dass dem so ist.

Heinz-Peter Meidinger, bayrischer Schuldirektor und Chef des Deutschen Lehrerverbands (DL), wirft Sachsen angesichts der wissenschaftlichen Unsicherheit vor, „Schulen zum freien Experimentiergelände für den Umgang mit der Gesundheit von Schülern, Lehrern und Familienangehörigen zu machen.“ Minister Piwarz reagierte auf diese Kritik: „Es ist bemerkenswert, dass vor allem immer mehr Mediziner das Recht der Kinder auf Bildung und Teilhabe einfordern und ausgerechnet der Chef-Pädagoge Meidinger den Kindern dieses Recht weiter einschränken will“, so der Unionspolitiker gegenüber der LVZ. Bundesweit werde aktuell auf Lockerungen gesetzt, die vor allem Erwachsenen zugutekomme. „Doch wo sind die Anwälte für die Kinder? Den Kindern fühlen wir uns mit unserem Konzept der Öffnung von Kitas und Schulen besonders verpflichtet“, so Piwarz weiter.

