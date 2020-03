Ufologen, Astronautengötter, Mormonen: Der Sektenkeller der Uni Leipzig

Leipzig

Hinterschmidrüti ist ein idyllischer Flecken zwischen Bodensee und Zürich – und von spezieller Bedeutung für Ufologen. Sie erspähen dort immer mal wieder Außerirdische. Erst kürzlich hat der Pensionär Christian Frehner hier ein Wesen namens *Asina vom Planeten Deneb im Cygnus-System fotografiert. Das Bild der „amphiboiden Lebensform“ ist in der aktuellen Ausgabe der „Stimme der Wassermannzeit“ abgedruckt.

Diese Zeitschrift für „Grenz- und Geisteswissenschaften und Ufologiestudien“, die gleichfalls in Hinterschmid­rüti verlegt wird, dürfte zu den skurrileren Publikationen im Abonnement der Universität Leipzig zählen. Kostenlos schickt die „Freie Interessengemeinschaft Universell“ einmal im Quartal ein Exemplar zu. Ebenso wie rund 400 weitere Weltanschauungsgemeinschaften und religiöse Gruppen die Uni frei Haus mit ihrem Material beliefern: „Sie wollen über sich informieren und finden es wohl auch ganz gut, sich repräsentativ zu verewigen“, sagt Sebastian Schüler, Professor für Religionswissenschaft an der Uni Leipzig. Seine Kollegin, die Dozentin Sabrina Weiß, fügt an, dass „besonders die Scientologen die Nähe zur Wissenschaft suchen“.

Zum Religionswissenschaftlichen Institut, dessen Direktor Schüler ist, gehört seit mehr als 25 Jahren die Dokumentationsstelle „Religiöser und weltanschaulicher Pluralismus“. Dort werden all die Zeitschriften, aber auch Bücher, Broschüren, Rundbriefe und Flugblätter archiviert. Rund 20 000 Dokumente sind es mittlerweile – eine bundesweit einzigartige Sammlung.

Die meisten Dokumente stammen von den Zeugen Jehovas

Intern nennen sie das Archiv einfach Sektenkeller – „ganz wertfrei“, betont Schüler. Natürlich ist ihm klar, dass der Sektenbegriff in der Alltagssprache heutzutage fast immer herabsetzend gemeint ist. „Doch ursprünglich war eine sektierende Gruppe lediglich dadurch gekennzeichnet, dass sie sich vom Hauptstrom ihrer Religion abgespaltet hatte“, erklärt Schüler. Forscherin Weiß spricht von einer „großen Varianz gerade im christlichen Spektrum“. Die Rollen sind nie für alle Zeiten verteilt: „Was anerkannt ist und was als Häresie gilt, ist historisch veränderlich“, erklärt sie.

Der größte Bestand im Sortiment stammt von den Zeugen Jehovas. „Auch die Mormonen sind sehr kooperationsfreudig“, sagt Sophie Krohn. Die 21-Jährige ist eine von zwei studentischen Hilfskräften, die Dokumente einpflegen, neue Gruppen kontaktieren und während der Öffnungszeiten Montagnachmittag und Dienstagvormittag für Besucher da sind. Sieben Stunden arbeitet sie pro Woche in dem Archiv, der Vertrag ihrer Kollegin Anna Lutz umfasst neun Stunden.

Auf der Suche nach außerirdischer Intelligenz

Zeit, in der die beiden zum Beispiel Schriften der neuheidnischen Eldering-Gemeinschaft erfassen, Publikationen des „Internationalen Bunds der Konfessionslosen und Atheisten“ verschlagworten oder Ausgaben von „Movo“ ins Regal stellen. Das ist ein christliches Männermagazin, das ein kleiner Verlag vierteljährlich im kommerziellen Zeitschriftenmarkt platziert. Wissenschaftler können im Heftchen „Sifat“ über „universalen Sufismus“ oder in den Schriften des Weimar-Instituts über die Ziele dieser vorwiegend aus Konvertiten bestehenden muslimischen Gruppe recherchieren.

Die Reihe „Sagenhafte Zeiten“ führt auf die Fährte von Astronautengöttern – es ist die Publikation der „Forschungsgesellschaft für Archäologie, Astronautik und die Suche nach außerirdischer Intelligenz“. Im monatlich erscheinenden „AA-Dach“ sind die Lebensgeschichten Anonymer Alkoholiker nachzulesen. Auch die Sicht auf die Welt einer völkisch-antisemitischen Gruppe namens „Bund für Gotterkenntnis“ lässt sich im „Sektenkeller“ in Erfahrung bringen.

Der inzwischen emeritierte Leipziger Religionswissenschaftler und Sinologe Hubert Seiwert gründete das Archiv 1994 nicht zuletzt in der Absicht, die Diskussion um Sekten zu versachlichen. Er fand, dass die Debatte in den 1980er- und 1990er-Jahren hysterische Züge angenommen hatte. Das gipfelte 1996 in der Schaffung einer Enquete-Kommission des Bundestags, die sich zwei Jahre lang mit „sogenannten Sekten und Psychogruppen“ befasste. Seiwert gehörte dem Gremium an. Die Akten der Kommission lagern nun ebenfalls in der Dokumentationsstelle: in einem Eisenschrank.

Auch Sekten stellen auf digitale Newsletter um

Während dieser Papierstapel einer wissenschaftlichen Aufarbeitung harrt, erweitert sich der Archivbestand kontinuierlich unsichtbar. „Die Digitalisierung macht vor religiösen Gruppen nicht Halt“, sagt Weiß. Auch Sekten stellen von postalischen Rundbriefen auf Newsletter um. Das Religionswissenschaftliche Institut sammelt sie seit 2011 in einem Digitalarchiv. Damit davon nicht nur die Forscher profitieren, die in den Keller hinabsteigen, werkelt man bereits daran, die Datenbank an den Online-Katalog der Universitätsbibliothek anzuschließen.

Die Digitalisierung ist in der Sammlung bislang aber nur Mittel, nicht Zweck. Das muss nicht so bleiben: Es gibt bereits Weltanschauungsgruppen, die das Internet als allmächtig, ja, als göttlich definieren – und mit ihren Ideen somit zum Profil des Archivs passen? Die Wege des Algorithmus sind unergründlich.

Dokumentationsstelle „Religiöser und weltanschaulicher Pluralismus in Deutschland“, Schillerstraße 6, Raum S 013 (Untergeschoss), Öffnungszeiten montags, 13 bis 16 Uhr, dienstags, 9 bis 12 Uhr

Von Mathias Wöbking