Leipzig

Für ihre Halswirbelsäule sei die Amtskette eigentlich zu schwer, gab Beate Schücking kürzlich zu, als die Universität Leipzig im Paulinum ihren Jahresempfang nachholte. Auf die Aufgabe selbst, die sie am 31. März abgibt, will die Medizin-Professorin das freilich nicht münzen. Nach 967 männlichen, zunächst halbjährig wechselnden Rektoren in mehr als 600 Jahren ließ die Alma Mater Lipsiensis am 1. März 2011 zum ersten Mal eine Frau an die Spitze. „Eine verwegene Entscheidung, so schien es mir damals“, verrät sie – aber erst jetzt. Die seinerzeit 55-Jährige gebürtige Hessin, die aus Osnabrück nach Leipzig zog, erfuhr kurz nach Amtseintritt, welche Aufgabe ihr die schwarz-gelbe Staatsregierung zugedacht hatte. Die Uni sollte kleiner werden: weniger Mitarbeiter, weniger Studierende.

Das verhindert zu haben, gilt als großes Verdienst ihres Rektorats. Von Anfang an gehörte Wirtschaftsingenieur Thomas Lenk als Prorektor dazu. Die Forderung, mehr als 300 Stellen abzubauen, habe ihn „total überrascht“, erinnert er sich. Auf einem großformatigen Papier an einer Wand in seinem Büro entstand ein Plan, der bald den Namen „Lenk-Tapete“ erhielt. Darauf kasperten sie aus, welche Studiengänge und Forschungsthemen geeignet waren, das Profil der Uni zu stärken. Und welche vielleicht verzichtbar waren.

Landtagswahl im Blick

Als clevere Strategie erwies sich, dass sich die Uni ihrem Dienstherrn – dem Freistaat – als Dienstleisterin anbot, um mehr Lehrerinnen und Lehrer sowie Juristinnen und Juristen auszubilden. Das Rektorat hatte die Landtagswahl von 2014 im Blick. Der Wahlkampf war in vollem Gange, als Schücking mit Tausenden Studierenden auf die Straße ging. „Zu einer wachsenden Stadt passt keine schrumpfende Universität“ – ihr Bonmot sollte sie danach häufig wiederholen. Eine Verbündete fand sie von 2014 bis 2019 auch ganz persönlich in Sachsens Wissenschaftsministerin Eva-Maria Stange (SPD). Offiziell sollte die Schrumpfkur allerdings erst 2021 unter Stanges Nachfolger Sebastian Gemkow (CDU) aus der Zielvereinbarung zwischen Freistaat und Uni verschwinden.

Vor allem in ihrer ersten Amtszeit sammelte Schücking bei den Studierenden Punkte. „Sie hat auf Augenhöhe mit uns gesprochen“, sagt Jacob Preuß, 30-jähriger Student der Kulturwissenschaften und Geschäftsführer des Studierendenrates (StuRa). „Selbst wenn sie dann nicht alles umgesetzt hat: Sie hatte immer ein offenes Ohr.“ Ihr Vorgänger Franz Häuser stand im Ruf, mit der Amtskette schlafen zu gehen. Dagegen sitzt Schücking auch mal in Lederhose mit Wollsocken und Mooslatschen in ihrem Rektoratsbüro, neben dem Schreibtisch schläft manchmal Larry, der Irish Terrier ihres Sohnes. Sie ließ sich zunächst häufig zum Mittagessen in der Mensa blicken, später allerdings weniger.

Mit Eva-Maria Stange, Sachsens Wissenschaftsministerin von 2006 bis 2009 und 2014 bis 2019, kann Beate Schücking auch persönlich gut. Mit Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung blieb es dem Vernehmen nach bei einem Arbeitsverhältnis. Das Foto stammt aus dem Jahr 2018. Quelle: André Kempner

Handschlag zur offiziellen Verabschiedung ihres Vorgängers Franz Häuser im Dezember 2010. Weil bis zum Amtsantritt der designierten Uni-Rektorin Beate Schücking damals noch drei Monate vergehen sollten, übernahm übergangsweise Martin Schlegel die Geschäfte. Quelle: Armin Kühne

Schücking gilt als Pragmatikerin. Statt allzu viel Small Talk bevorzugt sie die direkte Kommunikation. Ein Arbeitstreffen ist für sie ein Arbeitstreffen und kein Plausch. Gelernte Psychotherapeutin zu sein, habe ihr gleichwohl auch oft geholfen – wenn sie davon erzählt, dann mit einem feinen Lächeln. Das wissenschaftliche Führungspersonal schätzt ihre Art: Zum Abschied schenkten die Dekaninnen und Dekane der 14 Uni-Fakultäten Schücking die Patenschaft über eine Winterlinde am Schwanenteich gegenüber vom Rektorat. „Sie kennen mich gut“, bedankte sie sich. „Ich bin im Wald aufgewachsen, in einem Forstamt.“

Baum-Patenschaft als Abschiedsgeschenk: Beate Schücking mit den Dekaninnen und Dekanen der Uni Leipzig. Zwei fehlten allerdings bei der als Überraschung geplanten Übergabe Mitte März krankheitsbedingt. Quelle: André Kempner

Die Studierenden stellten sich auf Schückings Seite, als der damalige Hochschulrat sie 2015 dem Senat nicht zur Wiederwahl vorschlagen wollte. Schücking managte den Angriff mit taktischem Geschick: Noch bevor der Affront durchsickerte, machte sie ihn in einem Interview mit der „Zeit“ selbst öffentlich und war in der Offensive. Das Verfahren scheiterte, beim zweiten Anlauf war sie ein Jahr später die Favoritin – und weil sie zwischendurch kommissarisch im Amt geblieben war, verlässt sie den Posten nun nach elf statt zehn Jahren.

Verhältnis zu Studierenden kühlte zuletzt ab

Zu den Studierenden kühlte ihr Verhältnis jedoch zuletzt ab. Aus zwei Gründen: „In der Corona-Krise wurden unsere konstruktiven Vorschläge kaum noch gehört“, moniert StuRa-Chef Preuß. Und Paul Steinbrecher, hochschulpolitischer StuRa-Referent, nennt die Ausgestaltung des „Zukunftsvertrags Studium und Lehre stärken“ als Zankapfel. Nach mehreren Fahrrad-Protestzügen besetzten Lehramtsstudierende im Sommer 2020 einige Tage das Rektorat.

Rektoratsbesetzungen sind Teil studentischer Folklore. Im Sommer 2020 wehrten sich vor allem Lehramtsstudierenden gegen die Art und Weise, wie die Uni Leipzig den „Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken“ von Bund und Ländern konkret umsetzt. Quelle: André Kempner

Der Zukunftsvertrag ist eine Vereinbarung zwischen Bund und Ländern, deren Ziel im Namen steckt: die Lehre zu verbessern. Neben den Studierenden befürchten allerdings viele Dozentinnen und Dozenten, dass die Art, wie Schücking und ihr Bildungsprorektor Thomas Hofsäss die Vorgabe umsetzen, eher zu einer Verschlechterung führe. „Das Rektorat nimmt eine klassische betriebswirtschaftliche Optimierung vor“, kritisiert der Biophysiker Thomas Riemer. Er hat einen Sitz im Uni-Senat und ist Sprecher der Mittelbau-Initiative, in der sich Lehrende ohne Professur seit 2014 zusammenschließen.

Mittelbau nur als Verfügungsmasse?

Riemers Vorwurf: Statt mit mehr Leuten mehr Kurse anzubieten, Seminare zu verkleinern, reduzierte das Rektorat die Zahl der Dozierenden. Seither müssen vollbeschäftigte „Lehrkräfte für besondere Aufgaben“ (LfbA) 20 statt 16 Semesterwochenstunden anbieten – immerhin jetzt unbefristet angestellt. „Der Mittelbau wird als Verfügungsmasse gesehen“, beklagt Riemer. „Das ist unter Schücking nicht anders als bei ihren Vorgängern.“ Und auch wenn die LfbA jetzt feste Jobs haben: Mehr als vier Fünftel der Wissenschaftlichen Mitarbeiter hangelten sich noch immer von einem befristeten Vertrag zum nächsten, ärgert er sich.

Noch bis Ende März leiten sie gemeinsam die Universität Leipzig, von links: Thomas Lenk, Prorektor für Entwicklung und Transfer, Rektorin Beate Schücking, Erich Schröger, Prorektor für Forschung und Nachwuchsförderung, Kanzlerin Birgit Dräger, Thomas Hofsäss, Prorektor für Bildung und Internationales. Quelle: Swen Reichhold / Universität Leipzig, SUK

In der Verwaltung, deren Chefin Kanzlerin Birgit Dräger bleibt, ist ebenfalls die Unzufriedenheit gewachsen. Wenn man sich umhört, erfährt man, dass es vielen nicht-akademischen Mitarbeitern an Wertschätzung und internen Aufstiegsmöglichkeiten fehle; immer wieder verlassen wichtige Köpfe die Uni-Administration. Dabei will die Universität noch dieses Jahr in die sogenannte Selbststeuerung wechseln: Mehr betriebswirtschaftliche Autonomie auf allen Ebenen ist das Ziel. Ob die Verwaltung darauf gut vorbereitet ist, wird von allerlei Seiten bezweifelt. Das Verhältnis zwischen Kanzlerin Dräger und dem scheidenden Prorektor Lenk gilt als zerrüttet.

Forschungserfolge, aber Defizite im Digitalen

Selbst wenn sich Schücking und ihre Nachfolgerin Eva Inés Obergfell in einem demnächst erscheinenden LVZ-Interview zum Stabwechsel bei der Frage nach Baustellen in die wörtliche Bedeutung des Begriffs flüchten und vor allem von den Bauvorhaben auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz sprechen: Die neue Rektorin wird nicht nur neue Gebäude feierlich eröffnen, sondern sich auch damit konfrontiert sehen, den Haushalt zu konsolidieren, eine Verwaltungsreform anzustoßen und die Digitalisierung weiter voranzutreiben. Die Defizite im Digitalen hat die Corona-Krise deutlich vor Augen geführt. „Dafür, dass digitale Lehre auch ohne Qualitätsverlust funktionieren kann, gab es an der Uni Leipzig nur wenige Beispiele“, findet Jacob Preuß vom StuRa.

Beate Schücking mit ihrer Nachfolgerin Eva Inés Obergfell im Rektorat der Universität Leipzig. Demnächst veröffentlicht die LVZ ein Doppelinterview zum Stabwechsel. Quelle: André Kempner

Ein anderer vermeintlicher Makel lässt sich dagegen nicht wirklich Schücking ankreiden. Anders als der TU Dresden ist es der Uni Leipzig noch immer nicht gelungen, sich bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) erfolgreich für ein Exzellenzcluster zu bewerben. Abgesehen von diesem Leuchtturm der Leuchttürme in der Drittmittel-Förderung ist die Bilanz von Schücking und ihren Forschungsprorektoren Matthias Schwarz bis 2017 und seither Erich Schröger aber gut. Die Gründung des Deutschen Zentrums für integrative Biodiversitätsforschung und des Helmholtz-Instituts für Metabolismus-, Adipositas- und Gefäßforschung fallen in ihre Amtszeit. An sechs Sonderforschungsbereichen ist die Uni beteiligt, fünf Humboldt-Professoren wurden angeworben. Zwar hat Schücking ihr selbst gestecktes Ziel, im DFG-Ranking von Platz 40 auf Platz 20 aufzusteigen, nicht geschafft. Aber mit ungefähr einer Verdopplung der Drittmittel hat es immerhin für Platz 28 gereicht.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Leuchtturm für Leipzig: Beate Schücking mit Bernd Engelsberger (Abteilungsleiter Landesbau im Finanzministerium), Uwe Albrecht (Wirtschaftsbürgermeister Leipzig), Eva-Maria Stange (Wissenschaftsministerin Sachsen) und Michael Kretschmer (Ministerpräsident Sachsen, von links) beim ersten Spatenstich zum Neubau Forschungsgebäude des Deutschen Zentrums für integrative Biodiversitätsforschung im April 2018 auf der Alten Messe. Quelle: Christian Modla

Der Anteil von Frauen in der Professorenschaft stieg von 17 auf 27 Prozent. Die Gleichberechtigung ist für Schücking eine Herzensangelegenheit. Schon an der Fachhochschule München war sie in den 90er-Jahren ehrenamtliche Frauenbeauftragte. In Leipzig hat sie die Aufgabe zu einer eigenen Stabsstelle für Chancengleichheit, Diversität und Familie aufgewertet. „Sie haben die Universität Leipzig behutsam wachgeküsst, freundlich angeschaut, ihr auf die Beine geholfen, jetzt geht sie ihren Weg“, bedankte sich der Hochschulratsvorsitzende Hans-Gerhard Husung dieser Tage bei Schücking. Als sie das Zitat den Gästen des Jahresempfangs referierte, war ihr anzusehen, wie stolz sie darauf ist.

Von Mathias Wöbking