Leipzig

Nun also doch: Die Universität Leipzig verlagert ihre Lehre ab kommenden Montag wieder weitgehend ins Digitale. Für vorerst zwei Wochen sollen Vorlesungen und Seminare nicht vor Ort, sondern per Mausklick stattfinden: vom 13. bis 20. Dezember sowie nach der Weihnachtspause vom 3. bis 9. Januar. „Mit diesen weiteren Vorsichtsmaßnahmen hoffen wir, zur Stabilität der Verhältnisse beitragen zu können“, schreibt Bildungsprorektor Thomas Hofsäss den rund 30.000 Studierenden in einer Rundmail. Wie es ab 10. Januar weitergeht, ist noch offen.

Lange Zeit hatten die sächsischen Hochschulen trotz der massiv steigenden Infektionszahlen im Freistaat an der 3G-Regel festgehalten. Mit ihrer „hohen Impfbereitschaft“, so lobte Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow (CDU) die Studierenden, hätten sie „sehr dazu beigetragen, dass ein Studium in Präsenz wieder größtenteils möglich war“. So habe man in der letzten Novemberwoche unter den mehr als 100.000 Studierenden an den 14 staatlichen Hochschulen in Sachsen und deren Beschäftigten lediglich 218 Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen registriert. Die Uni Leipzig geht von einer „Durchimpfungsquote von circa 90 Prozent“ aus, so Prorektor Hofsäss.

Eckpunkte-Papier ohne konkrete Vorgaben

Dennoch kritisierten Studierendenvertreter bereits im November ein aus ihrer Sicht zu laxes Vorgehen. Wie berichtet forderte der Stura der Uni Leipzig ein „Recht auf digitales Studium bei gleichzeitiger Beibehaltung der Präsenzlehre.“ Die Konferenz Sächsischer Studierendenschaften (KSS) verlangte, Lehrveranstaltungen nur noch für Geimpfte und Genesene zu öffnen und den 2G-Status flächendeckend zu kontrollieren. Anfang Dezember fand auch Gemkow, dass „nun eine Situation entstanden“ sei, „die erneutes Handeln erforderlich macht“.

Mit der Landesrektorenkonferenz und der Berufsakademie Sachsen verständigte sich der Minister auf ein Eckpunkte-Papier: Die Hochschulen sollten Testpflicht und Statuskontrollen ausweiten, Abstands- und Hygieneregeln nachschärfen und das Online-Lehrangebot ausweiten. Allerdings sah die Runde von konkreten Anordnungen ab: „Starre Vorgaben würden der Vielfalt der Studienangebote und örtlichen und räumlichen Rahmenbedingungen nicht gerecht“, begründete Klaus-Dieter Barbknecht, Rektor der TU Bergakademie Freiberg und Vorsitzender der Landesrektorenkonferenz, die flexible Handhabung.

Mit der Aussetzung der Präsenzlehre geht die Uni Leipzig jetzt vergleichsweise weit. Nur in „begründeten Fällen“ dürfen sich kleine Gruppen auch ab kommender Woche noch vor Ort treffen, zudem gelten Ausnahmen für Praktika und Labortätigkeiten. Testpflicht besteht dann aber nicht nur für Ungeimpfte, sondern für alle Studierenden. Die Öffnungszeiten der drei universitären Testzentren werden dafür verlängert. Die Leipziger Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur entscheidet von Fall zu Fall über Präsenz-, Online- oder Hybrid-Lehre: Die verschiedenen Fakultäten ordnen das jeweilige Vorgehen für die 6400 Studierenden je nach Studiengang an.

Studierende fordern Freiversuche

Die 1100 Studierenden der Hochschule für Musik und Theater dürfen weiterhin vor Ort üben – auch in Ensembles. Rektor Gerald Fauth hat allerdings in einem Rundschreiben appelliert, sich regelmäßig in den öffentlichen Zentren zu testen, da der Hochschule die eigenen Selbsttests allmählich ausgingen. Die 600 Studierenden der Berufsakademie Leipzig wechseln in einem hybriden Modell zwischen Unterricht vor Ort unter 3G-Bedingung und der Zuschaltung aus der Ferne. Die 500 Studierenden der Hochschule für Grafik und Buchkunst dürfen nur noch mit tagesaktuellem Negativ-Test ins Gebäude. Für Geimpfte und Genesene genügt ein Selbsttest, andere müssen einen zertifizierten Nachweis mitbringen.

Für die sächsischen Studierendenräte kommen die Verschärfungen zu spät. Die Hochschulen seien schlecht auf die Situation vorbereitet, fürchtet KSS-Sprecherin und HTWK-Studentin Sabine Giese: „Schon wieder sind wir die Vergessenen der Pandemie“, klagt sie. Die KSS fordert, abermals die Regelstudienzeit zu verlängern und Freiversuche anzubieten: misslungene Prüfungen nicht zu werten. „Wie von uns bereits vor Monaten prognostiziert“, schimpft der Leipziger Lehramtsstudent Felix Fink, Hochschulpolitik-Referent der KSS, „sind wir in derselben Situation wie in den letzten drei Semestern“.

Von Mathias Wöbking