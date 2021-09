Leipzig

Den ersten Schultag kann Elisabet Stehr gleich zweimal erleben. Vor 23 Jahren saß sie selbst noch auf der Grundschulbank, lernte das Einmaleins, zerbrach sich den Kopf über die Rechtschreibregeln und ärgerte sich wahrscheinlich auch mal über die Klassenlehrerin. Ab Montag ist alles anders. In der Regenbogenschule in Taucha ist sie dann diejenige, die vor der Klasse stehen und dafür sorgen muss, dass die Kinder nicht beim Einmaleins die Nerven verlieren.

Für die frisch eingeschulten Abc-Schützen wird Stehr für den Rest des Lebens wohl eine besondere Stellung einnehmen: Für die Kinder wird sie die erste richtige Lehrerin sein, und auch Stehr wird die Klasse als Start in einen neuen Lebensabschnitt in Erinnerung behalten. Für die 29-Jährige ist das alles sehr aufregend, im Gespräch gibt sie das offen zu. Was bewegt eine junge Lehrerin vor dem ersten Arbeitstag, vor dem Moment, auf den sie all die Jahre hingearbeitet hat?

Die Lehrerin selbst hatte es nicht immer einfach in der Schule

Stehr sucht nach einer Erklärung für ihre Nervosität. „Es sind ganz unterschiedliche Charaktere, die in meine Klasse kommen. Alle haben ihre Eigenheiten, da kann es auch zu schweren Situationen kommen“, sagt sie. Der erste Schultag hat da natürlich eine herausragende Bedeutung. Es zeichnet sich ab, wie sich die Dynamik in der Gruppe entwickelt, wer mit wem kann. Die Berufsanfängerin hat daher einen Plan: „Wir werden uns erst einmal kennenlernen, auch spielerisch. Dann möchte ich eine kleine Geschichte vorlesen, nämlich vom Löwen, der nicht schreiben konnte. Ich habe den Kindern auch schon ein kleines Geschenk vorbereitet.“

Lehrerin Elisabet Stehr: „Ich möchte den Kindern zeigen: Du kannst es trotzdem schaffen.“ Quelle: André Kempner

Das ist nicht ohne Symbolik. Elisabet Stehr selbst wurde nichts geschenkt in der Schulzeit, wie sie sagt. „Ich hatte keine einfachen Startvoraussetzungen. Ich möchte den Kindern zeigen: Du kannst es trotzdem schaffen.“ Ihre Eltern seien beide keine Akademiker gewesen, die schulische Unterstützung reichte nur so weit, wie das elterliche Wissen. „Ich musste mich oft durchfragen und den Lehrern auch auf den Füßen stehen“, erinnert sie sich. Stehr möchte daher allen Kindern entgegenkommen, sie sieht die Schule als Ort des Austauschs, des Lebens. „Ich will jeden Tag mit einem Morgenkreis beginnen, um einen Einstieg in den Tag zu finden und zu besprechen, was die Kinder bewegt“, erläutert sie.

„In dem Alter sind Kinder noch ganz ehrlich“

Gelernt hat sie das alles im Studium, neben Mathe, Deutsch und Sachunterricht wird Stehr Ethik unterrichten. Auch vor einer Klasse stand sie bereits, im Rahmen ihres Referendariats. Ihre Aufgabe ab Montag sei aber eine andere Liga. Damals kam Stehr in eine zweite Klasse, eine eingeschworene Truppe, wie sie betont. „Ich glaube, mit einer eigenen Klasse wächst man in das Ganze zusammen hinein.“

Alles zum Thema Familie in Leipzig als Newsletter Alle News zum Thema Familie in Leipzig immer donnerstags gegen 16 Uhr im E-Mail-Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Für Stehr kam vieles zusammen, als sie sich für eine Laufbahn in der Grundschule entschied: Ihre persönliche Geschichte, auch die Geburt ihres kleinen Sohnes, der gerade in den Kindergarten geht, habe sie bestärkt. „In dem Alter sind die Kinder noch ganz ehrlich, sie sagen, wenn ihnen etwas nicht passt. Man kann sie noch formen und ihnen die Dinge, die einem wichtig sind, mit auf den Weg geben“, sagt sie.

Schule als Ort des Zusammenlebens

Wenn Stehr erzählt, wird aber auch deutlich: Sie möchte Schule neu denken, den Klassenverband als Ort des Zusammenlebens verstehen. „In der Grundschule ist man weniger Wissensschleuder als Bezugsperson“, auf diese Formel bringt sie es. Ein Ansprechpartner für die Kinder zu sein, das ist ebenso ihre Motivation. „Der Erziehungsauftrag teilt sich gleichermaßen zwischen Elternhaus und Schule auf“. Was sie damit meint? „Vielen Menschen ist nicht klar, dass die Schule eigentlich nichts Böses möchte, sondern das Maximum aus dem Kind herausholen will. Eltern denken manchmal, die Schule arbeitet gegen sie. Das stimmt aber nicht, man möchte nur das Beste fürs Kind.“

Für Stehr gibt es aber auch Grenzen. Ja, sie versuche die Kinder nach bestem Wissen und Gewissen zu unterstützen. „Mich persönlich ergreifen oft Einzelschicksale. Aber man muss an der ein oder anderen Stelle dann auch sagen, dass es nicht mehr der eigene Einflussbereich ist.“ Schon am Montag könnte sie diese Grenze zu spüren bekommen. Und wenn sie an dem Tag in die Schule geht – wer wird am aufgeregtesten sein? Sie selbst oder doch die Kinder? „Ich glaube, wir alle gleichermaßen“, sagt sie und lacht.

Von Florian Reinke