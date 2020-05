Wer liefert das Schulessen ab August 2020? Die Stadt will das bereits verlängerte Auswahlverfahren fristgemäß abschließen. Doch einige Schulkonferenzen kommen in Zeitnöte, weil sie wegen Corona nicht tagen konnten.

