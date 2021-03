Leipzig

Die Regelstudienzeit soll sich in Sachsen wegen der Corona-Pandemie um ein weiteres Semester verlängern. Das kündigte Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow am Donnerstagabend in der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig an. „An den Hochschulen sind es die Studierenden, die in dieser Situation am meisten leiden“, begründete der CDU-Politiker seinen Vorstoß in einem „Kamingespräch“ der Akademie. Viele Nebenjobs seien weggebrochen. „Insbesondere Studierende, die auf BAföG angewiesen sind, werden von finanziellen und oft existenziellen Sorgen geplagt.“

Auch mehr finanzielle Sicherheit für Lehrbeauftragte

Auf Grundlage des Sächsischen Hochschulfreiheitsgesetz kann der Minister die Regelstudienzeit, deren normale Länge zwischen acht und zehn Semestern vom jeweiligen Fach abhängt, per Verordnungsermächtigung ausdehnen. Bevor die Verlängerung in Kraft tritt, muss zwar noch der Wissenschaftsausschuss des Landtags informiert werden, doch dies sei eine Frage von „wenigen Wochen“, sagte Gemkow. Mit den Hochschulrektoren im Freistaat und der Konferenz der Sächsischen Studierendenräte sei das Vorhaben bereits abgesprochen. „Die Betroffenen müssen sich bald darauf einstellen, ob sie ein weiteres Semester mit den bisherigen Rahmenbedingungen rechnen können.“ Schon das Sommersemester 2020 und das Wintersemester 2020/21 mussten Studierende nicht auf die Regelstudienzeit anrechnen lassen. Für Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz verlängert sich dadurch das Anrecht auf staatliche Unterstützung.

Gemkow stellte zudem in Aussicht, dass auch Lehrbeauftragte ohne Festanstellung mehr finanzielle Sicherheit erhalten. Aktuell sei die Entlohnung für sie nicht immer angemessen, gab der Minister zu, in der gegenwärtigen Haushaltsdebatte habe man den Missstand aber auf dem Schirm. Vor allem Lehrenden von Musik-Hochschulen breche aktuell ein wesentlicher Teil der Einnahmen weg, seit Konzerte weitgehend Corona zum Opfer fallen.

Hochschulen entscheiden selbst, ob sie Selbsttests einsetzen

Wie die einzelnen Hochschulen ihren Lehr- und Forschungsauftrag in der Pandemie im Detail verwirklichen, wann sie bei entsprechender Infektionslage etwa in den Präsenzbetrieb zurückkehren – diese Entscheidungen überlässt Gemkow weiterhin den Bildungseinrichtungen „mit ihren unterschiedlichen Anforderungen“. Die Hochschulautonomie habe sich in der Krise bewährt. Schnell- und Selbsttests könnten Instrumente sein, mehr Präsenz zuzulassen – „oder eben auch nicht, ganz nach der jeweiligen Einschätzung vor Ort“, sagte er. Den Fernunterricht sieht der Politiker gespalten. „Die Krise hat uns bei der Digitalisierung in kurzer Zeit um Jahre vorangebracht.“ Vor allem im internationalen Austausch sei „die Welt tatsächlich kleiner“ geworden. Aber online geführte Debatten seien häufig oberflächlich: „Nach Corona wird der unmittelbare Kontakt an den Hochschulen wieder wichtig werden.“

Krise als Katalysator für die Forschung

Bei allem Leid, das Corona verbreite, sei die Pandemie ein „Katalysator für wissenschaftliche Entwicklungen“, stellte Gemkow fest. Die Erkenntnis, wie bedeutend Forschung für die Gesellschaft sei, fließe auch in die Haushaltsverhandlungen ein: „Trotz der schwierigen Situation werden wir nach aller Voraussicht die Ressourcen behalten, um unsere Aufgaben finanziell abzusichern, und höchstwahrscheinlich sogar Spielräume für Neues bekommen“, hofft er.

Aus dem Corona-Bewältigungsfonds bezuschusst der Freistaat momentan 16 Forschungsprojekte mit insgesamt rund 16 Millionen Euro. Ohne direkten Corona-Bezug ist darüber hinaus in den kommenden Jahren mit erheblichen Bundesmitteln zu rechnen: Bis Ende April läuft die Bewerbungsfrist für einen Ideenwettbewerb des Bundesforschungsministeriums für zwei Großforschungszentren mit je bis zu 1500 Beschäftigten in Sachsen. Mittelfristig plant der Bund dafür ein Volumen von jährlich jeweils bis zu 180 Millionen Euro.

Von Mathias Wöbking