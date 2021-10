Müssen Studierende geimpft sein, um an Vorlesungen teilzunehmen? Wie viele dürfen in einen Raum? Und in die Mensa? Die Leipziger Hochschulen kehren im Wintersemester in den Präsenzbetrieb zurück. Die Corona-Regeln unterscheiden sich allerdings von Einrichtung zu Einrichtung – ein Überblick.