Leipzig

Zumindest wird es bald eine andere Art von Stress sein. Von Montag an muss Sandra Gärtner ihren Sohn Theo nicht mehr frühmorgens im Dunkeln und im Nieselregen aufs Rad setzen und zur 8. Grundschule im Leipziger Süden fahren. Dann bleiben sie alle zu Hause: Sachsen geht in den harten Lockdown. Neben dem Großteil des Einzelhandels schließen Kindergärten und Schulen bis mindestens 10. Januar. „Die klare Entscheidung ist besser als das Hin und Her davor“, findet die Mutter, die außer dem siebenjährigen Erstklässler Theo dann noch den zehnjährigen Viertklässler Paul rund um die Uhr in der Wohnung haben wird. Samt Hausaufgaben der beiden, versteht sich.

Immerhin müssen sie von Montag an nicht mehr frühmorgens durch Nacht und Kälte radeln: Sandra Gärtner mit ihrem siebenjährigen Sohn Theo. Quelle: André Kempner

Kinder am Küchentisch zu motivieren, dass sie Rechenaufgaben lösen und Vergangenheitsformen aufschreiben, ein Mittagessen zu kochen und, ach ja, irgendwie nebenbei zu arbeiten. Tippen, telefonieren, die nächste Videokonferenz vorbereiten – seit den ersten Corona-Ausgangsbeschränkungen im Frühjahr ahnen Eltern nicht nur, sondern sie wissen: „Es ist der absolute Stress“, seufzt Christina Weiß, 38-jährige Service-Administratorin. Ihr damals sechsjähriger Sohn Oskar war von März bis Mai noch Kindergartenkind und wollte bei Laune gehalten werden, erzählt sie, während Marie (8) und Marvin (12) zum Lernen Ruhe brauchten.

Sie rechnet wieder mit „absolutem Stress“: Christina Weiß (38) mit ihrem siebenjährigen Sohn Oskar. Quelle: André Kempner

Wieder fällt das Wort: „Richtig stressig war’s“, erinnert sich auch Jana Dietz. Dass die 42-Jährige sich momentan per Fernstudium umschult und dadurch „superflexibel“ ist, wie sie sagt, empfindet sie einerseits als „riesiges Glück“ in einer solchen Situation. Andererseits ist ihr der Frühjahrs-Lockdown nicht gerade als Zeit fürs konzentrierte Studieren im Gedächtnis geblieben: „Wenn die Kinder im Bett waren, war ich einfach nur platt.“ Vorerst zum vorletzten Mal hat sie Donnerstagfrüh ihre vierjährige Tochter Klara ins Kinderhaus am Agrapark gebracht, während sich deren Bruder Paul in seine Schule aufmachte. Die Klassenlehrerin des Drittklässlers wird den Kindern am Freitag einen Plan mit den Aufgaben mitgeben, die sie in einer Woche erledigen und bis 18. Dezember in einen Briefkasten an der Schule werfen müssen.

Ihr Fernstudium ruht jetzt vermutlich erstmal wieder: Jana Dietz (42) mit der vierjährigen Tochter Klara. Quelle: André Kempner

Experten beklagen längst, dass die Bildungschancen der Kinder in der Pandemie noch stärker von den Eltern abhängen als ohnehin. Madlen Wirsels Sohn geht in die sechste Klasse. „Da muss man sich in den Stoff auch als Erwachsener manchmal erst reinfuchsen“, sagt sie. „Und dann noch damit fertig werden, wenn er kurz mal in seine vorpubertäre Phase rutscht.“ Über der Mund-Nase-Maske sind es ihre Augen, die lächeln. Es steckt eine Spur Bitterkeit darin. Viele Klassen hinken im Stoff hinterher, obwohl die meisten Lehrer in den Monaten zwischen beiden Kontaktsperren mit Hochdruck versucht haben aufzuholen. Jana Dietz denkt schon mit Sorge an den Wechsel auf die weiterführende Schule in anderthalb Jahren. Aber auch sie sagt, wie alle Eltern, mit denen die LVZ am Donnerstag gesprochen hat, dass es richtig sei, auf Nummer sicher zu gehen: „Besser ein Ende mit Schrecken – verbunden mit der Hoffnung, dass die Infektionszahlen bis Weihnachten runtergehen.“

Jetzt ist die richtige Zeit, um Überstunden abzubummeln

Immerhin ist das klare Signal von oben auch ein deutliches Zeichen für Arbeitgeber. Sandra Gärtner etwa kann zwar in ihrem Job nicht ins Homeoffice wechseln. Doch sie hat jede Menge Überstunden gesammelt: Die darf sie jetzt allesamt abbummeln. Sogar für Eva Fuchs, alleinerziehende Mutter der Drittklässlerin Josephine, hat sich innerhalb von zwei Tagen eine Lösung gefunden. Am Dienstag, als Ministerpräsident Michael Kretschmer die Schulschließung ankündigte, glühten die vier Emoticons noch vor Zornesröte, die sie an eine Eltern-Chatgruppe schickte. „Ich muss bis 18 Uhr arbeiten. Wie soll das gehen?“ Doch zur eigenen Überraschung bekam sie am Tag darauf einen Dienstcomputer mit nach Hause. Bis alle Abläufe auch über die Distanz eingespielt sind, sei die Arbeit jetzt zwar doppelt stressig – da ist der Begriff wieder! „Aber das ist gut. Ich möchte ja nicht fürs Nichtstun bezahlt werden.“ Sie klingt sehr erleichtert.

Wechselt am Montag ins Homeoffice: Madlen Wirsel (37) mit ihrem vierjährigen Sohn. Quelle: André Kempner

Auch Madlen Wirsel wechselt am Montag ins Homeoffice und ist nicht nur bei ihrem zwölf Jahre alten Sohn in zeitweiliger Vorpubertät, sondern vor allem auch bei dessen vierjährigem Bruder. „Die Großeltern holen wir lieber nicht“, sagt sie. „Wegen des Ansteckungsrisikos.“ Sie sei froh, dass ihr Arbeitgeber rechtzeitig die Technik aufgerüstet habe, so dass die Mitarbeiter ihre Aufgaben zu Hause erledigen können. Aber nicht nur die Firmen, auch die Eltern sind diesmal vielleicht besser vorbereitet als im März. Christina Weiß hat sich Urlaubstage aufgespart. „Ich bange seit Wochen, ob die Schule bis zu meinem Urlaubsbeginn offen bleibt“, gibt sie zu. Nun ist es eine Punktlandung. Ihr Mann und sie haben Brettspiele und Bastelsachen gekauft: „Damit die Kinder nicht die ganze Zeit vor dem Fernseher sitzen.“

Sie freuen sich trotz Corona auf die Vorweihnachtszeit: Sandra Kummer (32) mit den Kindern Nihaal (5) und Sona (3) Quelle: André Kempner

Die 32-jährige Sandra Kummer sagt, dass sie sich auf eine besonders ruhige Vorweihnachtszeit sogar irgendwie freue. „Auf Zeit in der Familie.“ Über Hausaufgaben muss sie sich keine Gedanken machen, ihr fünfjähriger Sohn Nihaal und die dreijährige Tochter Sona gehen noch nicht in die Schule. Und das kleine Kurier-Unternehmen, in dem sie sich mit ihrem Mann auf grenzüberschreitende Fahrten spezialisiert hat, pausiert wegen der Pandemie ohnehin weitgehend. Jessica Hartzendorf wiederum hat sowieso alles richtig gemacht. Als Pflegerin müsste sie ihren siebenjährigen Sohn Taylor jetzt in die Obhut einer Notbetreuung geben, doch die 36-Jährige ist schwanger und im Mutterschutz. Sie bleibt also eh zu Hause. Ihr steht zwar nicht unbedingt eine Zeit bevor, die frei von Stress ist – aber hoffentlich der schönsten Art.

Sie freuen sich darauf, dass ihre Familie bald größer wird: Jessica Hartzendorf (36) mit dem siebenjährigen Sohn Taylor. Quelle: André Kempner

Von Mathias Wöbking