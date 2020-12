Leipzig

Die Adventszeit ist wie geschaffen für gemeinsames Musizieren. Doch die alljährliche traditionelle Adventsmusik auf dem Innenhof der Musikschule „ Johann Sebastian Bach“ in der Petersstraße ist komplett abgesagt. Die ist froh, dass derzeit wenigstens wieder Einzelunterricht möglich ist – nach einer vom Freistaat verordneten Pause im November. Mit Abstand, Maske und ausgetüfteltem Hygienekonzept geht es jetzt weiter. Wie lange noch geöffnet ist, hängt wohl von den weiteren Infektionszahlen im Freistaat ab...

Online-Unterricht ist akustisch schwierig

„Ich finde es besser, dass ich direkt nach der Schule wieder in die Musikschule kann“, erzählt Klavierschüler Noah Weiler (14). Eine Zeitlang war ausschließlich Online-Unterricht möglich – eine Herausforderung für alle Beteiligten. „Es ist akustisch schwierig“, erzählt Klavierlehrerin Kathrin Regner und vergleicht das Ganze mit einem Haus: „Wir können nur den Rohbau zaubern, ihn aber nicht bewohnbar machen.“ Oft sei das Netz nicht stabil, die Latenzzeit bringt die Musikpädagogen oft zur Verzweiflung. „In der Zeit, in der wir nicht unterrichten können, ist es aber ein wertvoller Kompromiss, um den Kontakt zu pflegen.“

Direkter Kontakt mit Maske ist besser

Klavierlehrerin Kathrin Regner ist auch pädagogische Leiterin der Musikschule „Johann Sebastian Bach“. Quelle: André Kempner

Musizieren braucht Interaktion. Deshalb sei der direkte Kontakt mit Maske besser – wenngleich es Einschränkungen gibt. Die Klaviertastatur muss nach jedem Schüler mit einem Reinigungstuch gesäubert werden. Natürlich nicht mit Desinfektionsmittel, weil das darin enthaltene Ethanol die Tastenbeläge vom Holz lösen würde und eindringende Flüssigkeit zum Aufquellen führen könnte. Auch die Haltung darf Pädagogin Regner nicht verbessern, weil sie den Schüler nicht berühren und nicht auf die Tasten greifen darf. Genau wird auf Abstände geachtet sowie auf diverse Regeln, die sich von Instrument zu Instrument unterscheiden. Für Gesang gilt ein Abstand von sechs Metern in Singrichtung. Deshalb mussten auch Räume gewechselt werden. Während des Unterrichts darf die Maske abgesetzt werden, sobald die Abstände stimmen.

Die Geige ist in Quarantäne

„Die Maske stört mich nicht“, sagt Noah Weiler, der in einer musikalischen Familie auch Zuhause ein Klavier zur Verfügung hat. Der 14-Jährige, der aufs Evangelische Schulzentrum geht, spielt das Instrument seit acht Jahren, hat schon einen Preis bei „Jugend musiziert“ geholt. Dafür stehen nun wieder Proben an – doch „die Geige“, die er begleitet, ist derzeit in Quarantäne.

Online-Unterricht ist Notlösung

Ebenso wie Musikschulleiter Matthias Wiedemann, der Posaune, Tuba und Tenorhorn unterrichtet. Derzeit allerdings nur online, da es in seinem Umfeld einen Corona-Fall gab. Für Ensembles, die sich ja direkt nicht treffen können, funktioniert das Online-Musizieren nicht. Ebenso wenig wie das Zusammenspiel von Lehrer und Schüler. „Selbst bei sehr gutem Mikro und Lautsprecher ist das durch die zeitliche Latenz nicht möglich“, erklärt der Musikschulchef. Online-Unterricht ist ohnehin nur für einen begrenzten Zeitraum förderlich, weil die Töne via Internet meist minderwertig zu hören sind. Wie oft da Bild und Ton stehen oder wackeln, weiß jeder, der schon einmal Video-Telefonie ausprobiert hat. „Es ist eine Notlösung, die den Präsenzunterricht nicht ersetzen kann“, sagt Wiedemann. Online-Unterricht findet dennoch statt – eben weil Schüler oder Kollegen in Quarantäne sind, einer Risikogruppe angehören oder die Eltern ihre Kinder aus Vorsicht nicht in die Schule schicken wollen. Dies sei aber gerade für die Jüngeren schwierig.

Musikschule bietet Adventskalender

Vielen fehlt die persönliche Begegnung. „Alle Gemeinschaftsaktionen, die eine Musikschule ausmachen, sind derzeit nicht möglich“, bedauert die pädagogische Leiterin Regner, die auch in der musikalischen Früherziehung in Kindergärten arbeitet. So pausieren die Ensembles, aber auch Gruppentanz sowie Projekte wie „Singt Euch ein!“ für die Grundschulen. Als Ersatz für die Adventsmusik hat die Musikschule auf ihrer Homepage übrigens einen Kalender, an dem sich jeden Tag ein Türchen öffnet. Musikalische Adventsgrüße stammen von Schülern, Lehrkräften sowie Mitarbeitern der Verwaltung und sogar von Leipziger Künstlern, die an Schulkonzerten mitwirken. Bis 13. Dezember läuft zudem die Aktion „Musikalische Weihnachten“, bei der die Schüler Fotos einsenden können. Nähere auf der Homepage www.musikschule-leipzig.de.

Von Mathias Orbeck