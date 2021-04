Leipzig

Für Leipzigs Grundschulen ist es Neuland: Mit der bundesweiten Corona-Notbremse müssen die Einrichtungen künftig ab einer Inzidenz von 100 auf Wechselunterricht umstellen. „Es ist vor allem personell eine Herausforderung“, sagte Sibylle Nowak, Schulleiterin der Freien Grundschule Clara Schumann in der Inselstraße. Dort arbeitete das Team wie in vielen anderen Grundschulen kurz vor dem Wochenende noch auf Hochtouren, um alles für den Start am Montag vorzubereiten. Ab dann wird ein Teil der Kinder vor Ort unterrichtet, die anderen bekommen Aufgaben für zuhause oder werden digital zum Unterricht dazugeschaltet - für gewöhnlich tauschen die Gruppen wöchentlich.

Schwierig sei, dass die genauen Regularien spät bekanntgegeben wurden. Erst Donnerstagabend habe es genaue Informationen gegeben und die Detailplanung habe beginnen können, berichtet Nowak. Neben dem Wechselmodell muss auch die Notbetreuung organisiert werden – obwohl noch unklar ist, wie viele Eltern sie in Anspruch nehmen. Zudem gebe es Kinder, die aus Gründen des Infektionsschutzes komplett zuhause bleiben. Alle diese Bedürfnisse will die Schule unter einen Hut bringen. „Wie genau es abläuft, wird sich noch am Montag einspielen“, sagte die Schulleiterin. „Gerade im methodisch-didaktischen Bereich.“

Neue Regeln spät bekannt

Dass die neuen Regelungen ziemlich knapp kamen, spürten auch die Eltern: Wie die Schulen selbst hatten viele Leipziger Mütter und Väter zunächst kaum Informationen. In der Pablo-Neruda-Schule gab es die noch am späten Donnerstag. „Die Mitteilung zum Wechselunterricht haben wir gegen 21.15 Uhr bekommen - bis dahin saß das Team zusammen und hat nach Lösungen gesucht“, berichtet eine Mutter, deren Kind die erste Klasse besucht. Positiv sei, dass sich schnell um Klarheit bemüht wurde.

Lesen Sie auch Diese Berufsgruppen dürfen ihre Kinder in die Notbetreuung geben

Außerdem versuche die Schule, auf die Bedürfnisse der Eltern einzugehen – also beispielsweise Geschwister aus verschiedenen Klassen so einzuteilen, dass sie in der gleichen Woche Präsenzunterricht haben. „Auch auf Freundschaften der Kinder wurde Rücksicht genommen“, berichtet die Mutter.

Wie schon während der Schulschließungen im ersten Lockdown gibt es die Arbeitsblätter über die Plattform LernSax. Eltern, die keine Drucker oder Computer haben, werden von der Schule unterstützt. Wer seinen Kindern wegen der Arbeit nicht bei der häuslichen Lernzeit helfen kann, kann sie in die Notbetreuung für Angehörige der kritischen Infrastruktur geben. „Dort wird den Schülerinnen und Schüler auch mit den Aufgaben für zuhause geholfen.“

Wechselunterricht und Schulschießungen Wegen der Notbremse bleiben viele Schulen und Kitas in Sachsen von Montag an geschlossen. Nur in vier der 13 Städte und Landkreise werden die Einrichtungen weiter geöffnet sein, wie das Kultusministerium am Freitag mitteilte. Neben Leipzig gilt das momentan für Dresden, den Landkreis Leipzig und den Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, weil die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen unter dem Grenzwert von 165 liegt. Hintergrund sind die neuen Bundesregeln zum Infektionsschutz, die für eine Verschärfung der Corona-Maßnahmen sorgen. Danach müssen Schulen, Krippen und Kindergärten schließen, wenn die Inzidenz an drei aufeinander folgenden Tagen über 165 liegt. Bereits ab einer Inzidenz höher als 100 ist Wechselunterricht Pflicht. Zudem gibt es Ausnahmen gibt es für Förderschulen und Abschlussklassen: Schülerinnen und Schüler können sie auch bei höheren Infektionszahlen ihre Schulen weiterhin besuchen - allerdings ebenfalls im Wechselmodell.

An der Grundschule des Montessori-Schulzentrums in Grünau wird für das Homeschooling viel auf haptisches Lernmaterial wie Arbeitsblätter gesetzt. Gerade die jüngeren Kinder könnten sich nicht so lange vor einem Bildschirm konzentrieren, erklärte Schulleiterin Katleen Schkölziger. Auch die Einweisung durch einen Erwachsenen sei für Erstklässler meist nötig. Mehrere Stunden vor dem Computer versuche ihr Team deswegen zu vermeiden.

Digitale Kompetenzen sind da

Dem stimmt auch Sibylle Nowak von der Grundschule Clara Schumann zu. Zwar sei gerade der Online-Unterricht durch die vergangenen Wochen gut erprobt. Viele Kinder hätten enorme Kompetenzen erlernt, selbst Erstklässlerinnen und Erstklässler könnten teilweise selbstständig das digitale Angebot abrufen. Dennoch stellten die Lehrkräfte zusätzliche Arbeitsmaterialien zur Verfügung.

Abwechslung sei ein Ziel der Freien Grundschule. Deswegen werde nach Möglichkeit auch weiterhin Fachunterricht angeboten, um die Kinder beispielsweise musikalisch und künstlerisch zu fördern. „Ein breites Bildungsangebot auch während der Pandemie ist uns sehr wichtig“, sagte Nowak.

Von Josephine Heinze