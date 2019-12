Die Schwarz-Weiß-Fotos von Bildreporter Gerhard Weber – einmalige Milieu-Studien von den einfachen Leuten auf dem Land – machten den heute 79-Jährigen zu einer Berühmtheit der Foto-Szene in ganz Deutschland. Bevor der Künstler am 9. Januar sein Jubiläum feiert, durfte ich den gebürtigen Berliner in seinem Zuhause in Grimma besuchen.