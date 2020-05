Das Markenzeichen von Ingo Paul ist eine prächtige Lockenmähne. Der Bassist und Sänger der Coverband "Four Roses", der gemeinsam mit Frau und Kindern in der Südvorstadt wohnt, gewährt einen Einblick in seine Welt - mit Gitarren an der Wand, vielen Büchern und einer besonderen Mimose.