Leipzig

Promis ohne Ende, Programm, Kost und Logis vom Allerfeinsten - und eine Spendensumme, die selbst dem geübten Redner Steffen Göpel auf die Stimmbänder schlägt. Um 1.34 Uhr verkündet der 53-jährige Gründer der GRK-Golf-Charity im Ballsaal des Westin krächzender Weise das Ergebnis eines glanzvollen Wochenendes: 2,2 Millionen Euro! Rekord aus dem Jahr 2018 eingestellt! Gesamtspendensumme seit 2008: Unglaubliche 13,85 Millionen Euro. Bedacht wurden und werden unter anderem die Elternhilfe für krebskranke Kinder Leipzig, das Kinderhospiz Bärenherz, brotZeit e. V. und die Ralf-Rangnick-Stiftung.

Stimmen und Stimmungen

Oberbürgermeister Burkhard Jung zitierte Goethe: „Es ist nicht genug zu wissen, man muss es auch anwenden. Es ist nicht genug zu wollen, man muss auch tun.“ Und: „Der Staat kann nicht alles leisten. Wir müssen Kinder in Not helfen, Eltern unterstützen. Hör‘ ja nicht auf, Steffen. Wir brauchen diese Veranstaltung.“ Steffen Göpel: „Das ist Leipzig, das ist gelebtes Bürgertum. Danke an alle, die das seit 2008 möglich machen. Wir sehen uns 2020.“ Ministerpräsident Michael Kretschmer: „Hier sitzen viele engagierte Menschen, die ihren Erfolg mit anderen teilen. Das ist großartig und ein starkes Signal.“ Der Landesvater avisierte einen sächsischen Vorstoß im Kampf gegen den Krebs.

Warm up, Eisen acht, Ballsaal - wann passierte was? Am Freitag Abend wurde in der Trattoria No.1 in der Waldstraße vorgeglüht, zeigten insbesondere Waldemar und Petra Hartmann, Traumschiff-Kapitän Florian Silbereisen und Gastgeber-Sohn Toni Göpel beachtliche Steher-Qualitäten. Nach kurzer Nacht wurden die Promis aus Politik, Showbiz und Sport zu Michael Klemmers Golf & Country Club chauffiert. 18 Löcher, zig Kilometer, Schampus, Sonne, gute Laune. Stark an den kleineren Bällen: Die RB-Nationalspieler Timo Werner, Emil Forsberg, Konrad Laimer und Stefan Ilsanker. Marcel Halstenberg fehlte entschuldigt. Der Linksverteidiger hat in Kooperation mit seiner Frau Franziska ein Baby in die Welt gesetzt. Ein zuckersüßes Mädchen. Herzlichen Glückwunsch.

Versteigerung bei Gala bringt Millionen

Abends wurde im Westin geschmaust, ersteigert, gespendet und zur Mugge von Chartstürmer Adel Tawil („Alles lebt“) getanzt.

Wer und was kam unter wessen Hammer? Die Auktionatoren Steffen Göpel, Burkhard Jung, Jan-Josef Liefers und Florian Silbereisen hatten einiges zu bieten. Ein Privatkonzert mit Popstar Alice Merton ging für 90.000 Euro über den Ladentisch. Influencerin Cathy Hummels (Gattin von Nationalspieler Mats) und RTL-Reporterin Franca Lehfeldt (Freundin des freidemokratischen Lindner) lockten mit T-Shirt-Werbefläche für ihre Teilnahme am New-York-Marathon – 100.000 Euro. Das vierteilige Eventpaket „All Inn“ von RB Leipzig – Oliver Hirth bekommt bei 76.000 Euro den Zuschlag. Ein von Wempe-Boss Peter Peters gestifteter Patek-Philippe-Chronograph – 94.000 Euro. Ein Mercedes-Benz GLC 250 vom Sternauto – 50.000 Euro.

Hammerhart und Rekord-Erlös seit 2008: Christoph Gröner (CG-Gruppe) zahlt für Neo Rauchs Gemälde „Der Anbräuner“ 750.000 Euro! Steffen Göpel und Steffen Hildebrand steuerten am Ende je einen sechsstelligen Betrag zu – womit die 2,2 Millionen Euro perfekt waren.

Und sonst so? Justizminister Sebastian Gemkow feierte im Ballsaal seinen 41. Geburstag, bekam von Göpel Baldrian und Rotwein geschenkt. Göpel nannte Kretschmer den fleißigsten Politiker Sachsens. Charity-Moderatorin Peggy Schmidt musste wegen der zwölften Auflage des Events ihren Urlaub verschieben. OBM Jung, Frau Ayleena und die kleine Liva Bente unterbrachen ihren Urlaub.

Man sieht sich: 2020 und Ausgabe Nummer 13 sind schon in der Mache.

Von Guido Schäfer