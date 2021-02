Leipzig

In der neuen Folge der TV-Krankenhausserie „In aller Freundschaft“ geraten Vater und Sohn Mohnhaupt so richtig unter Spannung: Mick alias Joseph Bundschuh (31) und Vater Thomas, gespielt von Jörg Bundschuh (56), betreiben gemeinsam eine Autowerkstatt. Während der eine zukünftig auf E-Mobilität setzen will, schwört der andere auf das Summen von V 8-Motoren.

Sachsenklinik-Arzt Martin Stein (Mitte, Bernhard Bettermann) ist Ersthelfer, als Mick Mohnhaupt (Joseph Bundschuh, liegend) einen elektrischen Schlag bekommt. Micks Vater Thomas (Jörg Bundschuh) ist heilfroh, dass ein Arzt zugegen ist. Quelle: MDR/Saxonia Media/Robert Strehler

Familienbande

Joseph Bundschuh, der 1989 in Plauen geboren wurde, ist wie seine jüngere Schwester Matilde in die Fußstapfen von Vater Jörg getreten. Der Schauspieler und Regisseur kam 1964 in Berlin zur Welt und spielte schon in der Schulzeit gerne Rollen: „Als ich den Erlkönig rezitierte, hat die Klasse getobt. Unsere Lehrerin hat sich das Lachen mit aller Kraft verkniffen. Später gab sie mir einen Zeitungsschnipsel mit Terminen der Voreignungsprüfungen an der Theaterhochschule Hans Otto in Leipzig“, erinnert sich Jörg Bundschuh.

Der Berliner Schauspieler Jörg Bundschuh spielt den Mechaniker Thomas Mohnhaupt, der mit seinem Sohn eine Autowerkstatt betreibt. Quelle: MDR/HA Kommunikation/Robert Strehler

Studium in Leipzig

Bevor Jörg Bundschuh zur Schauspielschule ging, sollte er allerdings was Ordentliches lernen. Anfang der Achtzigerjahre absolvierte er deshalb eine Ausbildung zum Bootsbauer – und ging anschließend an die Leipziger Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“. Dreharbeiten für eine Dokumentation über die Schauspielausbildung in Ost und West für den Sender Freies Berlin ist für den Ost-Berliner noch heute präsent: „Jedenfalls gab es da auch eine Party – mit Westschnaps aus dem Intershop. Bis zum Morgen wurde durchgemacht, aber zum Bewegungstraining Punkt 8 Uhr waren wir alle da. In schwarzen, ausgebeulten Trainingsklamotten, ohne jede Spannung im Körper“, berichtet der Schauspieler amüsiert.

Dass er heute Abend ab 21 Uhr mit seinem Sohn vor der Kamera steht, sei für ihn ein großes Geschenk. „Es gibt da eine ganz große Nähe, ein Urvertrauen. Da sind Fehler möglich, aber auch Provokation und Blödelei. Außerdem sind wir uns meist sehr einig, was die Szenen betrifft. Wie wir die Figuren angehen“, erläutert der Familienvater.

Märchenhaftes und Spannendes

Sohn Joseph blickt bereits mit seinen 31 Lebensjahren auf eine traumhafte Filmografie zurück – vom Märchenfilm bis zum „Tatort: Borowski und die Angst der weißen Männer“, der am 7. März ausgestrahlt wird. „Das Phantastische fehlt oft in der heutigen, allzu schnelllebigen Welt. Mir macht es große Freude, über die Arbeit Räume zu öffnen, in denen Träumen wieder möglich wird. Das ist die eine Seite. Auf der anderen stehen gesellschaftliche Themen, die uns alle betreffen: Rassismus, Frauenhass, Gewalt. Sich mit solchen Problemen auseinanderzusetzen, ist ungeheuer wichtig und immer intensiv“, findet der junge Schauspieler.

„Unter Spannung“ in der Sachsenklinik

Die gemeinsame Zeit mit Vater Jörg zu den Dreharbeiten in der Sachsenklinik in Leipzig habe ihm großen Spaß gemacht. Man verstehe sich fast blind und mit großer Selbstverständlichkeit, sagt er. „Ich bin froh, dass das so unkompliziert ist. Die Krönung ist, wenn wir zu dritt mit meiner Schwester Mathilde vor der Kamera stehen. Das könnte, wenn es nach mir geht, gern noch viel öfter passieren.“

Schauspieler Joseph Bundschuh ist in die Fußstapfen seines Vaters getreten. Quelle: MDR/HA Kommunikation/Robert Strehler

„In aller Freundschaft“ am Dienstag, 23. Februar, ab 21 Uhr in der ARD

Von Regina Katzer