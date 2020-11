Amy Mußul liebt ihren Job als Kommissarin bei der SOKO Leipzig

Leipzig

Die Schauspielerin Amy Mußul ermittelt als Kommissarin Kim Nowak Freitagabend in der beliebten ZDF-Krimi-Serie „SOKO Leipzig“ spannende und aufregende Fälle – gemeinsam mit ihren Kollegen Melanie Marschke, Marco Girnth und Steffen Schroeder. Vorm neuen Fall am 20. November haben wir mit der Berlinerin gesprochen.

Sie sind 29 Jahre jung und blicken schon auf eine erstaunliche Filmografie zurück. Welche sind Ihre Lieblingsfilme und warum?

Das kann ich gar nicht genau sagen. Jeder Film und jede Rolle hat mich in irgendeiner Form geprägt. Die erste Hauptrolle, der erste Kinofilm, aber auch der erste Film mit dem „Traumschiff“, der mich wiederum zu „Kreuzfahrt ins Glück“ geführt hat, wodurch ich unglaubliche Länder bereisen durfte. Die Rolle der Kim Nowak gehört mittlerweile zu meinem Leben und ich liebe es, jeden Tag ans Set zu gehen und sie zu spielen. Daher freue ich mich auch immer auf Folgen, in denen ich den Zuschauern mehr von ihr präsentieren kann. Wie zum Beispiel diesen Freitag um 21.15 Uhr im ZDF.

Gerade lernt Kim Nowak ihren Vater kennen und erlebt gleich brenzlige Situationen mit ihm – wie ist Ihr Verhältnis zu Ihrem Vater?

Mein Papichen ist witzig, ehrlich, loyal, schlau und einfach ein ziemlich cooler Typ! Er tut „Alles“ für unsere Familie und egal was passiert, ich weiß, dass er immer für mich da sein wird.

Für aktuellen Folgen standen Sie mit Melanie Marschke, Marco Girnth und Steffen Schroeder vor der Kamera. Wie sah es nach Feierabend aus – ging jeder nach Drehschluss seinen eigenen Weg?

Normalerweise sind wir oft nach Drehschluss zusammen essen oder was trinken gegangen. Seit Corona geht das natürlich leider nicht mehr. Ich freue mich aber schon sehr darauf, wenn wir bald wieder zusammen den Feierabend ausklingen lassen können!

Wie wurde der neue Kommissar im Team aufgenommen? Hatten Sie schon Drehtage mit Johannes Hendrik Langer und was unterscheidet ihn von seinem Vorgänger?

Wir waren natürlich alle erst mal traurig, als Steffen uns mitteilte, dass er aufhört. Aber nach einem langen Castingprozess, haben wir nun mit Johannes einen tollen neuen Kollegen gefunden. Er war sofort unser Favorit und er bringt viel Humor und einen spannenden Charakter mit ins Team der SOKO Leipzig. Wir hatten bisher erst ein paar Drehtage mit ihm und Kim Nowak ist zu Beginn noch etwas skeptisch, aber ich persönlich freue mich sehr, dass er da ist und unser Team fortan bereichert. Und auch Kim Nowak wird ihre Meinung zu Moritz wohl noch mal überdenken (lacht).

Gibt es Traumrollen? Und wenn ja, welche?

Mal gucken, was mich noch so erwartet. Aber man sollte auch einfach mal dankbar für das sein können, was man hat. Im Moment darf ich eine spannende Rolle, mit viel Action in einem erfolgreichen Format spielen. Ich arbeite in einer tollen Stadt, mit einem super Team und habe die besten Kollegen und Freunde an meiner Seite. Die Rolle der Kommissarin Kim Nowak ist für mich also auch eine Traumrolle!

Von Regina Katzer