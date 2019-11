Auf Abschiedstour: Puppendoktoren zum letzten Mal in Leipzig

Leipzig

Ein erwachsener Mann, der seinen Teddybären nicht aus den Augen lassen will? Ja, auch das sei ihr in den vergangenen Jahrzehnten begegnet, erzählt Puppendoktorin Ute Geier. „Der Teddybär war nämlich ein Lebensretter.“ Mit einem völlig „abgeliebten“ Teddybären, wie Ute Geier es nennt, sei der Mann zu ihr und Ehemann Günter Geier gekommen. Der Auftrag an die Puppendoktoren: Dem alten Kuscheltier neues Leben einhauchen. „Keine Sekunde wollte der Mann den Bären aus den Augen lassen. Schließlich verdankte er ihm sein Leben.“ Und das kam so: Während des Zweiten Weltkriegs musste der Mann als kleiner Junge mit seiner Familie aus seiner Heimat im heutigen Polen flüchten. Das Schiff, mit dem die Familie den Kriegsschrecken entkommen wollte, stand schon bereit. Doch dann fiel dem Jungen ein, dass er seinen heiß geliebten Teddy zuhause vergessen hatte. „Die Familie kehrte noch einmal in ihr Haus zurück“, erzählt Ute Geier weiter. „Sie haben dann ihr Schiff verpasst, welches im Kriegsgefecht gesunken ist. Ohne seinen Teddy wäre die gesamte Familie gestorben.“

Ihr Geheimnis? Klassische Mund-zu-Mund-Propaganda

Viele Geschichten haben Ute und Günter Geier in ihrem Leben als Puppendoktoren erlebt. Seit über 30 Jahren führt sie ihr Beruf gemeinsam quer durch Deutschland. Ehemann Günter ist sogar schon seit 56 Jahren als Puppendoktor unterwegs. Klar, dass man da viele interessante Menschen trifft und Geschichten hört – und sogar viele luxuriöse Orte zu sehen bekommt. „Wir waren quasi in jedem Steigenberger-Hotel als Puppendoktoren zu Gast. Die haben wir alle durch“, sagt Günter Geier süffisant. Auch bei der Eröffnung des Steigenberger-Hotels in Leipzig 2011 waren sie da. Ihr Geheimnis? Klassische Mund-zu-Mund-Propaganda. „Wenn wir einmal irgendwo gebucht waren, spricht sich das herum.“ Puppenliebhaber aus der ganzen Welt schicken heute ihre Puppen und Teddybären zu den Plüsch-Doktoren. Einen Internet-Auftritt hatten sie nie.

Hässliche Kaiser-Wilhelm-Puppe

Ob sie sich an einen Lieblingspatienten erinnern? „Eine ältere Dame kam mit einer alten Puppe nach dem Abbild von Kaiser Wilhelm II. zu uns“, erinnert sich Ute Geier. „Die war so hässlich, dass der Kaiser alle Puppen zerstören ließ. Weltweit sind nur vier oder fünf erhalten. Die ältere Dame wusste selbst nicht, was sie da für ein Schätzchen hat.“

“Jeder wird älter. Das ist nun mal so“

Doch bald ist damit Schluss. Jedenfalls mit dem Leben auf Achse. Ehemann Günter, der die Geiers mit dem Auto quer durch Deutschland fährt, ist mittlerweile 81 Jahre alt. Einen Führerschein besitzt Ehefrau Ute nicht. Ab Ende nächsten Jahres wollen die Puppendoktoren nur noch von Zuhause aus in Lisberg bei Bamberg arbeiten. „Jeder wird älter. Das ist nun mal so.“ Das Ehepaar sieht es pragmatisch. Schließlich werden sie ihre Arbeit noch nicht komplett an den Nagel hängen.

Hier flickt der Puppendoktor Wer in Leipzig seine Puppe schätzen, flicken oder reparieren lassen will, hat heute in Leipzig noch einmal die Chance, den Geiers einen Besuch abzustatten. „Notfälle“ nehmen die Geiers auch per Post entgegen. Wo? Globus, An der Passage 1 Wann? Heute, 9 Uhr bis 17.30 Uhr Telefon: 0160 4082898

Von Bastian Schröder