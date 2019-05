Leipzig

Mit einem großen Fest für 500 Zuschauer, zahlreichen Prominenten und Ehrengästen ist am Wochenende beim MDR in Leipzig das 25-jährige Jubiläum des ARD-Boulevardmagazins „Brisant“ gefeiert worden. Derzeit wird es im wöchentlichen Wechsel von Mareile Höppner und Kamilla Senjo präsentiert. Diese beiden moderierten auch die 90-minütige Geburtstagsshow in der Media City, bei der Heino, Patrick Lindner, Kathy Kelly, Ben Zucker, die Band Juli oder Joris auftraten. Vorher hatten die Zuschauer die Möglichkeit, beim „Programmmachertag“ hinter die Kulissen von „Brisant“ zu blicken und Prominente zu treffen. In Gruppen schwärmten sie aus, um die Arbeit von Regie, Schnitt, Maske und Kostüm zu erkunden oder sich selbst einmal als Moderator(in) zu versuchen.

Prominente Gäste beim Jubiläum „25 Jahre Brisant“, von links Cheryl Shepard, Christine Neubauer, Anja Kruse, Kamilla Senjo, Ireen Sheer, Mareile Höppner und Linda Hesse. Quelle: Andre Kempner

Erstmals ging „Brisant“ am 3. Januar 1994 auf Sendung. Zu den bekanntesten Moderatoren der ersten Jahre gehörten Axel Bulthaupt und Griseldis Wenner. Kamilla Senjo stieß 2010 hinzu, anfangs als Vertretungsmoderatorin. Vorher hatte sie unter anderem für MDR aktuell, Windrose oder „Heute im Osten“ gearbeitet. „Vor meiner ersten Sendung habe ich meine Mama angerufen und gesagt: Ich schaffe das nicht. Ich werde morgen dort nicht hingehen, ich mache krank“, verriet sie am Freitagabend in der MDR-Talkshow „Riverboat“. „Meine Mama sagte: Kamilla, du wirst eine halbe Stunde vorher schnurren wie ein Kätzchen und du wirst das durchziehen und nicht aufgeregt sein. Du hast meine Gene!“ Und: „Es war tatsächlich so, ich saß in der Maske und war vollkommen ruhig. Ich habe die Aufregung einfach weggeatmet.“

Von Kerstin Decker