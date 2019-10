Traum-Saisonfinale im Scheibenholz! Bei Kaiser-Herbstwetter und sechs spannenden Galopprennen hatten 5000 Besucher viel Spaß. Auch in der Toto-Kasse klingelte es ordentlich – der Tagesumsatz von 128.183 Euro ist ein fast sensationeller Wert. So viel gab es früher nicht mal in neun Rennen.