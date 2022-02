Leipzig

Das nächste TV-Wiedersehen mit einem Kandidaten aus Leipzig gibt es kommende Woche. Schüler Leon Spannan (16) ist am 28. Februar sowie am 1. und 2. März bei „Dein Song“ im Kinderkanal zu sehen. Die Zuschauerinnen und Zuschauer erleben dann mit, wie es ihm im Songwriting-Camp in Ellmau (Österreich) ergangen ist. Die Aufzeichnungen fanden schon im September statt, aber Leon erinnert sich noch bestens: „Die Zeit im Camp war unglaublich cool! Fast jeden Tag hatten wir mit dem Drehen zu tun. Am Abend trafen wir uns, alle Kandidaten und Kandidatinnen, und haben zusammen musiziert oder gesprochen.“

Freizeitspaß am Wilden Kaiser in Tirol

Auf einem Bauernhof in Tiroler Bergkulisse lernten die jungen Songwriterinnen und Songwriter zwischen zwölf und 19 Jahren zunächst die „Dein Song“-Band kennen. Spannend war das vor allem für diejenigen, die noch nie mit einer Band zusammengespielt hatten. Vor den Bandsessions herrschte immer große Aufregung. Vor der idyllischen Bergkulisse des Wilden Kaisers feilten Leon und seine elf Mitstreiterinnen und Mitstreiter an der Weiterentwicklung ihrer Songs. Besonders viel Spaß machte dem Schüler des Leipziger Humboldt-Gymnasiums sein „Vorstellerdreh“, das heißt die Arbeit an einem Video, in dem er vorgestellt wird. Neben den musikalischen Herausforderungen gab es aber auch viel Freizeit-Spaß. Ob beim Ziegen-Trekking oder Wildwasser-Rafting, die Jugendlichen erlebten eine Reihe sportlicher Aktivitäten, verbunden mit österreichischen Traditionen.

Kika-Wettbewerb „Dein Song" mit Leon Spannan (16) aus Leipzig. Hier mit Sherita Owusu aus der „Dein Song"-Band Quelle: Andre D. Conrad

Verwandte in Japan begeistert von Leons Auftritt

Leon ist gebürtiger Japaner und erst im Sommer 2020 mit seiner Familie nach Deutschland gezogen. Seine Verwandten in Japan schauten sich seinen Auftritt über Youtube oder auf der Webseite des Kinderkanals an. „Sie fanden es sehr toll, wie ich selbstbewusst gesungen, gespielt und geredet habe. Ich bin auf jeden Fall sehr froh!“, erzählt er. Ob es nach dem Songwriting-Camp für Leon noch mal eine Runde weitergeht? Der Sohn einer Klassik-Pianistin weiß es schon, darf es aber nicht verraten. Erst in der Sendung am 3. März erfährt das Publikum, wer beim großen Livefinale am 11. März dabei ist. Für acht junge Talente erfüllt sich dann der Traum, den eigenen Song professionell zu produzieren, ein Musikvideo zu drehen und vor Publikum live aufzutreten. Musikpatinnen und -paten sind Sängerin und Schauspielerin Yvonne Catterfeld und ihr Kollege Mario Novembre, Popsängerin Leony, der niederländische Singer-Songwriter Duncan Lawrence, Jeanette Biedermann, Eli, Deine Freunde und Knappe.

Buchhalterin Jennifer bei DSDS ausgeschieden

Deutschland sucht den Superstar Jennifer Stammnitz aus Belgershain. Die Verwendung des sendungsbezogenen Materials ist nur mit dem Hinweis und Verlinkung auf RTL+ gestattet. Quelle: RTL/Stefan Gregorowius

Nicht weitergekommen ist Jennifer Stammnitz (30) bei „Deutschland sucht den Superstar“. Immerhin gelang es der zweifachen Mama, die Jury gewaltig zu überraschen. Beim Anblick der Blondine vermuteten die Juroren Tobi Gad und Ilse Delange, dass sie jetzt bestimmt etwas zu Herzen Gehendes hören werden. Statt dessen legte die Buchhalterin, die bei der Leipziger Stadtverwaltung arbeitet und mit ihrer Familie in Belgershain wohnt, ganz anders los – mit einem Rap, den sie mit 13 oder 14 Jahren selbst geschrieben hat. Damit sorgte sie für offene Münder. Die drei Juroren hatten sichtlich Spaß an ihrem Song, trotzdem setzte Tobi vorzeitig das Stoppzeichen, weil er in Jennifers Stimme zu wenig Potenzial sieht. „Du entsprichst nicht dem Klischee eines Gangster-Rappers. Mir gefällt, dass du hier bist, um deine Träume zu verwirklichen“, gab Juror Florian Silbereisen ihr lobende Worte mit auf den Weg. Aber auch von ihm gab es ein „Nein“. Und allein Ilse Delanges „Ja“ reichte nicht für den Recall.

Ganz große Hoffnungen ruhen auf Abigail

Abigail „Abi" Nova Campos aus Leipzig hat es souverän durch die erste Runde von DSDS geschafft. Quelle: RTL/Stefan Gregorowius

Die größten Leipziger Hoffnungen ruhen auf der 17-jährigen Schülerin Abigail Nova Campos. „Wird sie der neue Superstar?“, fragten viele Medien, nachdem „Abi“ Jurorin Ilse Delange zu Tränen rührte, Florian Silbereisen vor ihr niederkniete und ihr seine Goldene CD überreichte. Ohne ein zweites Vorsingen schaffte es die Sängerin damit direkt in die Top 25. Die Abiturientin lebt seit drei Jahren in Leipzig. Ihre Eltern stammen aus der Dominikanischen Republik und Chile. Unüberhörbar hat Abigail nicht nur eine große Stimme, sondern auch Erfahrungen im Musikgeschäft. Sie trat schon als Background-Sängerin für Helene Fischer, Andrea Berg, André Rieu und auch für Florian Silbereisen auf. Derzeit macht sie Abitur und möchte studieren – und möglichst selbst ein Superstar werden. Ein TV-Wiedersehen mit Abigail gibt es im Auslands-Recall in Italien. Die Folgen wurden ebenfalls bereits im September aufgezeichnet und werden ab 19. März ausgestrahlt.

Von Kerstin Decker