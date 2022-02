Leipzig

Wie das so ist bei Geschwistern: Die Kleinen schauen sich eine Kindersendung im Fernsehen an, und die Großen bekommen das nebenbei so mit. So wurde Leon Spannan (16) auf die Show „Dein Song“ im Kinderkanal aufmerksam. Während des Homeschoolings sah er die Sendung beiläufig mit seinen beiden jüngeren Brüdern – und fand so viel Gefallen daran, dass er sich selbst bewerben wollte. Der Gymnasiast schrieb einen Song, er heißt „Never give up“ („Gib niemals auf“), und das ist auch seine ganz persönliche Botschaft.

Umzug mitten in der Pandemie fiel nicht leicht

Denn Leon ist in Japan geboren und aufgewachsen. Seine Mutter ist Japanerin, der Vater Deutscher. Im Juli 2020 – mitten in der Pandemie – zog die ganze Familie nach Leipzig, weil der Vater einen neuen Job antrat. Die Eingewöhnung in der neuen Heimat fiel dem Jugendlichen nicht leicht. Deutschland kannte er bis dahin nur aus den Ferien, die deutsche Sprache hatte er allerdings schon in Japan an der Internationalen Schule gelernt. Homeschooling, Kontaktbeschränkungen und Ausgangssperren machten es Leon schwer, Kontakte zu knüpfen und wirklich anzukommen. Er sagt selbst, dass das eine schwere Zeit war – die ihn allerdings der Musik näher brachte.

Statt Ingenieur lieber Musiker werden?

Als Sohn einer klassischen Pianistin hatte Leon schon in Japan Gitarren- und Schlagzeugunterricht, was ihm aber keinen großen Spaß machte. Nach dem Umzug begann er, sich wieder mit der Musik zu beschäftigen, schaute Unmengen von Videos an, brachte sich selbst die theoretischen Basics bei und fing dann an, auf der Gitarre zu spielen. Mittlerweile interessiert er sich für Jazz, Blues, Funk, Pop und manchmal auch Rock. Hätte man ihn vor einem Jahr gefragt, was er mal studieren möchte, dann hätte Leon Naturwissenschaften, Medizin oder Astrophysik genannt. Inzwischen kann er sich auch gut vorstellen, statt Ingenieur lieber Musiker zu werden.

TV-Aufzeichnung war schon im Sommer

Leon wohnt mit seiner Familie am Waldplatz, besucht die 10. Klasse des Humboldt-Gymnasiums. Am Montag- und Dienstagabend (14. und 15. Februar) wird die ganze Familie vorm Fernseher mitfiebern, wenn der Sohn und große Bruder bei „Dein Song“ im Kinderkanal zu sehen ist (ab 19.25 Uhr). Moderiert von Johanna Klum und Bürger Lars Dietrich, stehen Kompositionen junger Menschen für mehr als vier Wochen im Wettbewerb. Die Aufzeichnung fand bereits im vergangenen Sommer im Wiesbadener Schloss Biebrich statt. Wie es für Leon gelaufen ist, darf er noch nicht verraten. Nur, dass er sich vor der Jury mit Musiker Angelo Kelly, Singer-Songwriterin Lotte, „Tonbandgerät“-Frontmann Ole Specht und „Juli“-Sängerin Eva Briegel beweisen musste: „Das war schon was Cooles.“ Welcher Song am meisten überzeugt und wer am Ende Songwriter oder Songwriterin des Jahres 2022 wird, entscheiden die TV-Zuschauerinnen und -Zuschauer per Telefon- und Onlinevoting.

Von Kerstin Decker