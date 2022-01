Leipzig

„Ich bin die Richtige für den Bachelor, weil ich das süße Girl von nebenan bin, das man nicht unterschätzen sollte“, sagt die Leipzigerin, die in der aktuellen Staffel „Der Bachelor“ das Herz des Junggesellen erobern will. Die 29-Jährige hat im Interview erzählt, warum sie die Messestadt für einen Mann verlassen würde, von ihrem Aufenthalt in Mexiko und welche Ängste sie vor dem Zusammenleben in der Ladys-Villa quälten.

Warum haben Sie sich beim TV-Format „Der Bachelor“ beworben?

Ich habe den Aufruf im Internet entdeckt – in einer Zeit, als in meinem Leben gerade nicht viel passierte. Ich war ein halbes Jahr Single und es war langweilig. Aus Spaß habe ich mich beworben.

Sie haben mediale Erfahrungen gemacht, als Sie vier Jahren im rosafarbenen Shopping-Mobil von Guido Maria Kretschmer in unserer Stadt unterwegs waren.

Ja, ich bin schon immer Fan von Guido. Ich durfte auch mit den anderen Kandidatinnen den Designer in seinem Berliner Atelier besuchen und wurde am Ende zur Shopping-Queen gekürt.

Welche Träume haben Sie bezüglich des Rosenkavaliers?

Ich träume schon lange vom Auswandern. Mein großer Traum ist ein Leben in Kalifornien. Vielleicht für ein paar Jahre, wer weiß. Wenn der Bachelor der Richtige ist, würde ich für ihn auch Leipzig verlassen, denn meinen Beruf kann ich überall ausüben. Ich habe Mode-Design in der Messestadt studiert. Sechs Monate lang habe ich mich mit Fotografie beschäftigt und derzeit betreue ich den Online-Shop eines Modegeschäfts.

Dominik Stuckmann (30) ist der Bachelor 2022, der in Mexiko die große Liebe sucht. Quelle: RTL+

Die RTL-Dating-Show mit zehn Folgen wurde in Mexiko produziert. Mit wie viel Gepäck sind Sie angereist und waren Sie schon einmal in Nordamerika?

Ich bin mit zwei großen Koffern angereist, obwohl drei Gepäckstücke erlaubt gewesen wären. Das war mir aber zu umständlich. Das Land ist wunderschön und ich bin dankbar, dass ich dort sein durfte.

Irina aus Leipzig ist eine von 22 Single-Frauen, die in Mexiko um einen Traummann kämpfen. Quelle: RTL

Hatten Sie Ängste und Zweifel, mit 21 Single-Ladys in die Villa zu ziehen?

Ich war sehr aufgeregt, mit so vielen Frauen 24 Stunden am Tag unter einem Dach zusammen zu sein. Ich bin der Kumpeltyp und gehöre zu den Frauen, die eher mit Männern befreundet sind. Das ist unkomplizierter.

Sie sind in Kasachstan geboren. Wie haben Sie die gewaltsamen Proteste mit Hunderten Toten Anfang Januar wahrgenommen?

Eine Tante mütterlicherseits lebt mit ihrer Familie in Kasachstan. In normalen Zeiten haben wir Kontakt über WhatsApp. Während der Krise gab es ein, zwei Wochen keinen Kontakt. Da haben wir uns große Sorgen gemacht. Jetzt stehen wir wieder in Verbindung.

Der Kampf um die Rosen des Bachelors beginnt am Mittwoch, 20.15 Uhr im RTL-Fernsehen.

Von Regina Katzer