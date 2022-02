Leipzig

Das erste Gesangstalent aus Leipzig hat es schon in den Recall geschafft – kommt jetzt noch eine zweite Leipzigerin hinzu? Am Sonnabend tritt Jennifer Stammnitz in der 19. Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ an (20.15 Uhr, RTL). Mit einem selbst geschriebenen Rap will sie die Jury um Florian Silbereisen begeistern. „Ich wollte gern was Eigenes zeigen“, erzählt die 30-Jährige. Deshalb suchte sie sich den Titel „Schule“ aus, den sie als 13- oder 14-jährige Schülerin selbst geschrieben hat. „Ein Rap kommt vielleicht nicht so oft vor, das sorgt für einen Überraschungseffekt“, hofft die Leipzigerin.

Aufgeregt vor der DSDS-Jury in Wernigerode

Als Kind hat Jennifer von der ersten Staffel an DSDS geguckt und wollte auch schon immer selbst mitmachen. In der Schulzeit stand sie mit dem jungen gemischten Chor „Crazy Generation“ auf der Bühne. Vor einem Jahr bewarb sie sich dann für die TV-Show, bevor sie mit 30 Jahren die Altersgrenze erreicht. Nach einem Online-Casting und einem zweiten Casting in Köln durfte sie im Juli 2021 nach Wernigerode fahren und dort vor der prominenten Jury auftreten. Auf dem Markt der Harzstadt präsentierte sie sich in einem gläsernen Würfel vor Showmaster Florian Silbereisen (40), Sängerin Ilse Delange (44) und Musikproduzent Toby Gad (53). „Ich war so richtig aufgeregt, aber es hat alles geklappt. Vor allem hatte ich Bedenken, wie Florian reagiert, weil er ja auf Schlager steht“, erzählt die Kandidatin vom Tag der Aufzeichnung.

Buchhalterin Jennifer Stammnitz an ihrem Arbeitsplatz in einem Eigenbetrieb der Stadt Leipzig. Quelle: Eric Kemnitz

Jennifer Stammnitz ist verheiratet und Mutter von zwei Kindern im Alter von neun und fünf Jahren. Sie arbeitet als Buchhalterin bei einem Eigenbetrieb der Stadt Leipzig. Vor zwei Jahren ist sie mit ihrer Familie in den Landkreis Leipzig nach Belgershain gezogen. Dort hält sie vier Farbratten als Haustiere und hat großen Spaß mit ihren etwas ungewöhnlichen Mitbewohnern: „Sie sind zutraulich, haben keine Angst vor Menschen und kommen auch von selbst zum Streicheln und Spielen.“ Die beiden Kinder wissen übrigens noch gar nichts vom Fernsehauftritt ihrer Mama: „Wir gucken das am Sonnabend zusammen, dann sehen sie es.“ Ob sie es in die nächste Runde schafft, darf Jennifer noch nicht verraten, nur so viel: „Man hofft natürlich und kann es nur probieren, dass man weiterkommt.“ Wenn es mit der Gesangskarriere nicht klappt, wird sie weiterhin gelegentlich bei privaten Feiern auftreten, wo sie vor allem Balladen zur Gitarre singt.

Abigail aus Leipzig rührte die Jury zu Tränen

Abigail „Abi" Campos aus Leipzig hat es bereits in die nächste Runde von DSDS geschafft. Quelle: RTL / Stefan Gregorowius

Zum Start der 19. Staffel war Ende Januar schon die 17-jährige Leipziger Schülerin und BackgroundsängerinAbigail „Abi“ Nova Campos bei DSDS zu sehen. Stimmgewaltig eroberte sie die Herzen der Juroren, rührte sie zu Tränen und brachte Florian Silbereisen sogar dazu, vor ihr auf die Knie zu gehen. Nach insgesamt zehn Casting-Runden gibt es in den vier Recall-Folgen ein Wiedersehen mit Abigail – und vielleicht ja auch mit Jennifer. Danach folgen insgesamt vier Liveshows, und zum Finale wird schließlich der Superstar des Jahres 2022 gekürt.

Von Kerstin Decker