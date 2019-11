Leipzig

Die Ärzte gehen auf Deutschlandtour und Leipzig ist dabei. Gleich der zweite Tourneeort ist die Sachsenmetropole. „Die beste Band der Welt“ will am 10. November 2020 in der Arena auf der Bühne stehen. Insgesamt sind 15 Konzerte vorgesehen, darunter auch in Erfurt (5. Dezember 2020) und in Chemnitz (13. Dezember 2020).

Die Tickets werden ausschließlich über die Website der Band vertrieben, sind von Donnerstag an im Angebot und starten bei 46 Euro.

Die Arena ist für die Berliner Musiker eine vertraute Halle. Bei ihrem Auftritt 2012 war sie mit 10.000 Zuschauern restlos ausverauft.

Zurück im deutschsprachigen Raum

Im deutschsprachigen Raum hatten sich Rod González, Bela B und Farin Urlaub zuletzt rar gemacht.In diesem Jahr waren sie lediglich bei den Festivals Rock am Ring und Rock im Park zu sehen. Fans spekulierten bereits über das Ende der Band. Davon kann nun keine Rede mehr sein.

Anstrengende Europatour

Im vergangenen Sommer waren die Ärzte auf Miles & More-Europatour. Zehn Städte, in zehn Ländern in 15 Tagen verlangte Musiker und mitreisenden Fans einiges ab. Die Route verlief von Warschau über Zagreb, Amsterdam und London bis zum Nürburgring. Abschluss war in Sankt Gallen bei einem Open Air in der Schweiz.

Der Tourplan:

07.11.20 Hannover – TUI Arena

10.11.20 Leipzig – Arena

13.11.20 Köln – Lanxess Arena

15.11.20 Bremen – ÖVB Arena

17.11.20 Wien – Wiener Stadthalle

20.11.20 Stuttgart – Schleyer-Halle

24.11.20 Hamburg – Barclaycard Arena

01.12.20 Dortmund – Westfalenhalle 1

05.12.20 Erfurt – Messe

08.12.20 Frankfurt – Festhalle

11.12.20 Bad Gastein – Sound & Snow

13.12.20 Chemnitz – Messe Chemnitz

15.12.20 München – Olympiahalle

18.12.20 Berlin – Max-Schmeling-Halle

21.12.20 Zürich – Hallenstadion

Von mro