Leipzig

Er ist kein Veranstaltungs-Profi, sondern ein betroffener Vater. Daniel Kemp hat zunächst einen Selbsthilfeverein gegründet und dann eine große Charity-Veranstaltung ins Leben gerufen, die „Schutzengel“-Gala. Das ist seine Art, gegen die Krankheit seiner Tochter Mathilda (10) zu kämpfen – Mukoviszidose.

Eine angeborene Stoffwechselerkrankung, die das Leben verkürzt. Aufgrund eines Gendefekts werden die Organe des Körpers mit einem zähen Schleim überzogen und verkleben, bis sie ihre Funktion einstellen. Vor allem das Atmen ist ein großer Kraftakt. Viele Betroffene sterben bereits im Kindesalter, aber dank Forschung und moderner Medikamente kann ihre Lebenserwartung verlängert werden.

Das eigene Kind als größte Motivation

„Was gibt es für eine größere Motivation als das eigene Kind?!“, fragt Daniel Kemp. „Wir wollen unsere Kinder erwachsen werden sehen.“ Diesen sehnlichen Wunsch teilen alle betroffenen Angehörigen. Der Alltag mit einem Mukoviszidose-Patienten fordert viel Kraft. Daniel Kemp hat trotzdem noch Energie übrig, um Ansprechpartner für andere Eltern zu sein, um die Öffentlichkeit auf die Erbkrankheit aufmerksam zu machen und Spenden für die Forschung zu sammeln. Da nur 8000 Menschen in Deutschland von Mukoviszidose betroffen sind, ist das für die Pharmaindustrie wenig lukrativ.

Stars von Paul Potts bis Ben Zucker

Der 44-jährige Pädagoge hat in Leipzig eine Kita geleitet; mittlerweile hat er sich mit einem Beratungsunternehmen selbstständig gemacht. Er wohnt in Coswig (Sachsen-Anhalt) und pendelt täglich nach Leipzig. Dreimal hat er die „Schutzengel“-Gala in Dessau ausgerichtet, seither findet sie in Leipzig statt. Kein aalglattes, durchgestyltes Event, sondern eins mit viel Herzblut, auf dem es ordentlich „menschelt“. Damit konnte der Veranstaltungs-Laie wichtige Stammgäste, Sponsoren und Partner überzeugen.

Beispielsweise Gastronom Henrik Dantz, Bürgermeister Torsten Bonew und auch den sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer, die ihm zur Seite stehen. In den Vorjahren legten Paul Potts, Ben Zucker, Aura Dione oder die Söhne Mannheims/Jazz Department grandiose Auftritte hin. Ebenso wie Showmaster Harry Wijnvoord, der sich als Moderator und Auktionator jedes Jahr voll ins Zeug legt. Die Stars treten ohne Gage oder nur gegen eine Fahrtkosten-Entschädigung auf.

Gastronom Henrik Dantz (links) und Bürgermeister Torsten Bonew (rechts) unterstützen Daniel Kemp bei der diesjährigen „Schutzengel“-Gala. Quelle: Andre Kempner

Gregor Meyle singt auf der nächsten Gala

Am 11. September ist es wieder soweit, dann steigt die neunte „Schutzengel“-Gala im Haus Leipzig. In diesem Jahr stehen Gregor Meyle, Nick P. und US-Musical-Sänger Trevor Jackson auf der Bühne. Waren es bei der ersten Gala 15.000 Euro, die am Ende als Erlös zu Buche standen, so wuchs die Spendensumme jedes Jahr. Bis zum Rekord von 427.000 Euro, die 2019 in den Topf gelegt wurden. Dann kam Corona – aber die Krankheit ist deswegen nicht verschwunden.

Das wissen die treuen Stammgäste und viele Sponsoren, „die auch in schlechten Zeiten zu uns stehen“, wie der Organisator betont. In diesem Jahr will er wieder „Klinken putzen bis zum letzten Tag“, damit das Haus voll wird. Die Tickets kosten je nach Kategorie 149, 119 und 59 Euro. Für die „stille Auktion“ will ein sehr namhaftes Leipziger Künstler-Ehepaar zwei Gemälde zur Verfügung stellen.

Hoffen auf ein neues Medikament

Viele Schutzengel begleiten offensichtlich auch den rastlosen Vater – und vor allem Tochter Mathilda. „Zur Zeit geht es ihr recht gut. Sie ist eine Leseratte, verschlingt Bücher und bildet gerade ihren ersten Welpen aus“, erzählt der stolze Vater. „Wir hoffen auf ein neues, sehr teures Medikament aus den USA, das hoffentlich auch bald für Kinder zugelassen wird.“ Nach den Sommerferien wechselt sein einziges Kind auf eine weiterführende Schule.

www.schutzengel-gala.de

Von Kerstin Decker