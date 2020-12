Leipzig

Die Leipziger Sängerin, Songwriterin und Pianistin June Cocó hätte allen Grund, richtig traurig zu sein: Ihre geplante Japan-Tournee, die zur Kirschblütenzeit mit zehn Konzerten über die Bühne gehen sollte, musste pandemiebedingt abgesagt werden. „Ich schreibe derzeit Neues, denke über Alternativen wie Streamingdienste nach und feile an neuen Tourneen“, sagt die gebürtige Fränkin mit hoffnungsvoller Stimme.

Verwandlung

Die Musik gehört zu ihrem Leben einfach dazu: Schon als Sechsjährige saß sie am Klavier, tanzt seit ihrer Kindheit Ballett und studierte Gesang an der Hochschule für Musik und Theater „ Felix Mendelssohn Bartholdy“ in Leipzig. Seitdem lebt June in der Stadt, die auch liebevoll Klein-Paris genannt wird. Die Sängerin, deren Herz für Frankreich schlägt, hat vor Kurzem ihren erste französischsprachigen Single mit dem Titel „Métamorphoses“ auf den Markt gebracht, erzählt sie stolz. Im Vorjahr war sie als einzige deutsche Künstlerin beim dreitägigen „MaMA-Festival“ in Paris eingeladen, auf dem sie viele Musiker kennenlernte und seitdem auch mit einem französischen Label zusammen arbeitet. Das gleichnamige Album mit außergewöhnlichen Song-Metamorphosen will die zauberhafte June im März an den Start bringen.Ihre atmosphärische Musik laufe nicht nur im Radio, sondern habe es sogar schon ins Fernsehen geschafft: In der TV-Serie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ ( GZSZ) wurde ihr Song „Heavy Heart“ in voller Länge gespielt. „Das hat mich auch happy gemacht“, sagt June und lächelt.

Wundertüte zum Fest

Für alle, die ihre Liebsten oder sich selber mit der wundervollen Musik beschenken wollen, hat die zauberhafte Sängerin Weihnachtswundertüten gepackt. Die Pakete mit dem aktuellen Album „Fantasies & Fine Lines“ oder der EP „Wings“ sind limitiert auf 20 Stück und halten auch musikalische Überraschungen bereit. Seid neugierig und schaut mal rein!

Die Sängerin wünscht sich, dass sie ihre Leipziger Fans im neuen Jahr zu Live-Konzerten wiedersehen kann – ob im „Theater der Jungen Welt“ oder im „Kupfersaal“, auf jeden Fall mit positiven Vibes, einer Verwandlung und ihrem „ Happy Song“, der ein bisschen Leichtigkeit in die aktuell schwere und ungewisse Zeit bringen soll.

Von Regina Katzer