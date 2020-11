Leipzig

Gabi Horn aus Leipzig kann ihr Glück immer noch nicht fassen: Vor der Live-Show der diesjährigen „ Goldenen Henne“, die coronabedingt in diesem Jahr ohne Publikum stattfand, traf die 63-Jährige ihren Superstar Ramon Roselly aus Nordsachsen.

Mit Franky-Boy fing alles an

Die gebürtige Markkleebergerin brennt seit ihrem 14. Lebensjahr für den Schlager. „Mit Frank Schöbel fing alles an“, erinnert sich die Verwaltungsangestellte in Altersteilzeit. Mit 17 schrieb sie dem DDR-Schlagersänger sogar einen Liebesbrief – und Franky-Boy gab ihr den Namen „schnelle Gabi“, da sie immer blitzschnell auf der Bühne war, um sich ein Foto oder Autogramm von ihm zu holen.

Autogramme von A bis Z

Tausende Autogrammkarten mit persönlichen Widmungen der Künstler sind in der Schrankwand im heimischen Wohnzimmer in Leipzig-Marienbrunn verstaut: Von Ross Antony über Maximilian Arland und bis Giovanni Zarrella, die sie alle persönlich traf und um einen Schnappschuss bat. „Mein Mann Hardy ist mein Archiv und meist auch meine Begleitung“, erzählt „Hörnchen“, wie sie sich am Telefon meldet. Außerdem schauen sich die beiden jede Musikshow im TV gemeinsam an.

„Mein Superstar“

Mit Gatte Hardy war sie Ostern 2020 bei Sohn Henry und seiner Familie, die in Freising leben. Als Samstagabend „ Deutschland sucht den Superstar“ ( DSDS) im Fernsehen lief, meint der 40-Jährige zu seiner Mutter: „Jetzt kommt einer, der dir bestimmt gefällt.“ Als Gabi den jungen Mann namens Ramon Roselly aus Delitzsch singen hörte, habe sie sofort gewusst, dass er in die Schlagerfamilie passe. Seit seiner Krönung zum aktuellen DSDS-Superstar versucht die Leipzigerin, den 26-Jährigen auf einer Veranstaltung zu treffen. Coronabedingt seien aber viele Auftritte abgesagt worden, so die Autogrammjägerin.

Auf zum roten Teppich

Bei strömenden Regen stand die „schnelle Gabi“ am vergangenen Freitag viele Stunden vor Beginn der Preisverleihung „Die Goldene Henne“ vor der Sendeanstalt des Mitteldeutschen Rundfunks und hielt Ausschau nach den Publikumslieblingen. Zwischendurch riefen andere Schlagerfans auf ihrem Handy an und erzählten, vorm Hotel Steigenberger auf eine völlig ungeschminkte Helene Fischer gestoßen zu sein. „Hörnchen“ wollte nur ihren Lieblingsstar Ramon Roselly sehen und wartete geduldig weiter. „Gegen 15.30 Uhr stieg er aus seinem weißen Auto, mit einem Pizza-Karton in der Hand“, sprudelt es aus Gabi heraus. Mit schwitzenden Händen, völlig außer sich vor Freude, sprach sie ihn von Weitem an und bat ihn um ein Foto. Er sei aus Berlin angereist und habe erst einmal Hunger, meinte der junge Mann, der aus einer Zirkusfamilie stammt. „Ich habe ihm eine Schokolade geschenkt“, so die Leipzigerin. Im Gegenzug bekam sie vom später gekürten „Aufsteiger des Jahres“ ein gemeinsames Foto mit ihrem Liebling und ein Autogramm auf ihrem großen Schirm. Wenn es künftig regnet, wird Gabi noch beschwingter aus dem Hause gehen.

Von Regina Katzer