Diese Stars kommen heute zur Carreras-Gala nach Leipzig

Leipzig

Star-Tenor José Carreras sammelt am Donnerstagabend in Leipzig mit viel Promi-Unterstützung Spenden für seine Leukämie-Stiftung. Bei der José Carreras Gala auf dem Leipziger Messegelände werden unter anderem Herbert Grönemeyer, Peter Maffay und Barbara Schöneberger auf der Bühne erwartet. An den Spendentelefonen in Halle 1 nehmen unter anderem Ex-Biathletin Kati Wilhelm oder Schauspielerin Mariella Ahrens Platz.

Diese Promis sind bei der Carreras-Gala dabei:

Zur Galerie Künstler und Sportler unterstützen José Carreras

Auch Stargeiger David Garrett, die Bands Voxxclub und Pur sowie die Sänger Max Giesinger und Zucchero werden auf der Bühne stehen. Ein Heimspiel hat Fußball-Nationalspieler Lukas Klostermann von RB Leipzig. Er stellt in der Gala eine Aktion vor, mit der sich seine Mannschaft zugunsten der Carreras-Stiftung engagiert hat.

MDR überträgt live

Die Gala (Beginn: 20.15 Uhr) wird live vom MDR übertragen. Carreras gestaltet sie bereits zum 25. Mal. Erstmals seit 2012 findet sie wieder in Leipzig statt, „wo alles begann“, wie der Sänger betonte. Dazwischen wurde die Show aus dem Europapark Rust, aus Berlin und München übertragen. Carreras, der selbst vor drei Jahrzehnten eine Leukämie überstand, schätzt Leipzig als „gebildete Stadt“, wie er jüngst sagte. „Es gibt eine Offenheit, die Stadtgesellschaft ist offen für Fremde.“

Gala soll in Leipzig bleiben

Es sei ein schönes Gefühl, dass die Gala nach so vielen Jahren immer noch so großen Anklang finde, freut sich der 73-Jährige, der kurz vor der Gala sein baldiges Karriereende als Sänger ankündigte. Nach Angaben der Stiftung wurden in den vergangenen 25 Jahren mehr als 1250 Forschungs-, Struktur- und Sozialprojekte mit mehr als 220 Millionen Euro gefördert. Der Auch 2020 soll die Gala in Leipzig stattfinden.

Von LVZ