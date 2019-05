Leipzig

Ein schnittiger Jaguar, Kameras und Filmtechnik, Studenten als Komparsen und im Mittelpunkt Schauspieler Thomas Heinze („Tatort“, „Blochin“): Die „Soko Leipzig“ hat für drei Tage einen Abstecher ins benachbarte Halle gemacht. Am Marktplatz, am Landgericht, am Hauptbahnhof und auf dem Campus der Burg Giebichenstein wurden Szenen für den nächsten Neunzigminüter der ZDF-Krimireihe gedreht. So stand in der Innenstadt eine Verfolgungsszene auf dem Plan. Unzählige Passanten und durchfahrende Straßenbahnen machten die Arbeit an dieser belebten Stelle zur Herausforderung. Da freute es das Filmteam besonders, wenn die Straßenbahnfahrer für die Dreharbeiten extra anhielten.

Gefährlicher Alleingang

Die großen Kontrahenten in dem Streifen sind Kriminalkommissar Tom Kowalski (gespielt von Steffen Schroeder) und Kunstprofessor Jonas Korda ( Thomas Heinze). Der Kommissar erkennt in dem Professor seiner Tochter Jackie (Sinje Irslinger) den Hauptverdächtigen in einem schon Jahre zurückliegenden Fall. Nicht nur die Sorge um seine Tochter, sondern auch die Erinnerung an das noch immer ungeklärte Schicksal der seit acht Jahren spurlos verschwundenen Scarlet Schenk lassen ihn zu einem Alleingang aufbrechen. Ohne polizeiliche Befugnisse kommt es zu einem tödlichen Katz-und-Maus-Spiel, an dessen Ende zwar der Fall von damals gelöst wird, aber auch Kowalskis Zukunft als Polizist auf dem Spiel steht.

Wiedersehen mit Thomas Heinze

Schauspieler Thomas Heinze war schon einmal 2017 in der „Soko Leipzig“ zu sehen, damals als Politikberater Lars Möller im Neunzigminüter „Wer Wind sät“. „Mit Thomas gibt's immer viel zu lachen. Und das, obwohl sich unsere Figuren ständig an die Gurgel gehen“, schreibt Steffen Schroeder auf seiner Facebookseite und postet dazu ein Foto von beiden. Der neue Streifen in Spielfilmlänge unter dem Arbeitstitel „Der Rattenfänger“ wird voraussichtlich im Herbst 2019 ausgestrahlt.

Von Kerstin Decker