Im Clara-Zetkin-Park war am Freitag das Filmteam der Soko Leipzig im Einsatz. Melanie Marschke und Andreas Schmidt-Schaller standen am Schachzentrum vor der Kamera. Die Szene ist für den 90-Minüter „Blinde Flecken“ bestimmt, für den auch an anderen Orten in Leipzig gedreht wird.