Leipzig

Sängerin Bianca Aristía ist glücklich, am Freitagabend ab 20 Uhr im Leipziger Stadthafen wieder live auf der Bühne zu stehen. Die Corona-Zeit hat auch die 28-jährige Wahl-Leipzigerin in ihrer künstlerischen Arbeit ausgebremst – es gab für die Musikerin keinerlei Auftritte und Konzerte. Dafür arbeitete die Songwriterin emsig an neuen Liedern wie dem Corona-Song „Isolation Trap“ (Isolationsfalle): „Habt nicht zu viel Angst, konzentriert euch auf das Positive“, sagt Bianca mit einem strahlenden Lächeln.

Leipzig ist meine Basis

Geboren wurde Bianca Böhme in Annaberg-Buchholz. Mit 18 ging sie nach Leipzig, um an der Hochschule für Musik und Theater „ Felix Mendelssohn Bartholdy“ vier Jahre Gesang (Jazz und Pop) zu studieren. Seitdem lebt sie in der Messestadt und fühlt sich wohl. „ Leipzig ist eine offene Stadt. Hier habe ich mir ein Netzwerk mit Bands und Projekten aufgebaut.“

Anzeige

„ The Voice of Germany “

Die Musikhochschule brachte die damalige Studentin auch auf die Idee, sich bei „ The Voice of Germany“ zu bewerben. „Ich finde das ein gutes Format und mit englischen Pop-Songs kam ich bis in die Live-Shows“, plaudert die Künstlerin, die damals zwischen Berlin und Leipzig pendelte. Ein paar Freundschaften zwischen den Kandidaten blieben bestehen, denn immerhin habe man viel Zeit miteinander verbracht und das Ganze erfolgreich durchgestanden, verrät sie.

Weitere LVZ+ Artikel

Rhythm and Blues

Bianca liebt die spanische Sprache, ihre Kultur und natürlich auch die Musik. Spanisch habe sie mithilfe eines Onlinekurses gelernt und aus dem Familiennamen Böhme wurde der gut klingende spanische Nachname Aristía. Als Duo steht sie am Freitag, 31. Juli im Stadthafen gemeinsam mit dem Pianisten Lennart Jahn, mit dem sie auch privat verbandelt ist, auf der Strandbühne in der Schreberstraße 20. „Wir spielen ein akustisches Set mit Klavier und Gesang. Es wird eigene Songs geben, aber auch gecoverte Pop-Soul-Titel“, verrät die Sängerin, die sich auf das erste Live-Konzert nach Corona freut.

Am Freitag (31. Juli) ist das „Bianca Aristía Duo“ im Stadthafen Leipzig zu erleben. Sängerin Bianca und Pianist Lennart Jahn sind auch privat ein Paar. Quelle: Jörg Singer

Soul auf der Insel

Wer die brünette Schöne am Sonnabend live erleben will, sollte zu Musiker und Gastronom Jerry Fulau nach Lindenau fahren – hier spielt die „ Bianca Aristía Band“ auf der „ BasoMo-Insel“. „ Jerry suchte im vergangenen Jahr Künstler für seine Location – am besten Musiker aus der Soul-Szene. Das gefiel uns sehr“, schwärmt Bianca, die ein Mal wöchentlich Jerrys kleiner Tochter Gesangsunterricht gibt.

Sängerin Bianca Aristía spielt am Sonnabend (1. August) mit ihrer Band auf der „BasaMo Insel“ in Leipzig-Lindenau. Quelle: Jörg Singer

Von Regina Katzer