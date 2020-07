Ein Sixpack für den Leipziger Designer Agustin Molina

Leipzig

Die Leipziger Kreativen können ein Lied von Corona und den existenziell bedrohenden Folgen singen. Viele Künstler und Kulturschaffende stecken den Kopf aber nicht in den Sand, sondern suchen Wege, um aus der Krise wieder herauszukommen. Einer von ihnen ist Designer Agustin Molina, der jetzt wieder durchstartet und das Beste aus allem macht.

Nachdem keine Aufträge mehr eintrudelten, kaufte sich der 37-jährige, gebürtige Ecuadorianer ein paar Gewichte und eine Langhantel, um sich fit zu halten und seinen Körper zu formen. Sein damaliges Fitness-Studio in Gohlis war aufgrund des Corona-Lockdowns geschlossen und so wurde der Flur seiner herrschaftlichen Wohnung im Zentrum-Nord zum persönlichen Kraftraum. Hündchen Pipo fand das aufregend und beobachtete Herrchen bei den täglichen Übungen.

Ziel: Waschbrettbauch in fünf Monaten

„Irgendwann fehlte mir aber die Motivation“, erzählt der Latino. Mit den Lockerungen ab Juni kam der Wunsch auf, eine neue Muckibude in Augenschein zu nehmen. Ausschlaggebend für den Wechsel war auch ein exklusives Schwimmbecken im neuen Fitness-Studio mitten in der Innenstadt. „Ich trainiere jetzt besonders meine Bauchmuskulatur, um in vier bis fünf Monaten einen Waschbrettbauch zu haben“, gibt sich der Südamerikaner selbstbewusst.

Anstatt nach Italien oder Frankreich zum Sommerurlaub zu reisen, ging es vor Kurzem für ein paar Tage auf die Insel Usedom nach Mecklenburg-Vorpommern. Auch hier kam der Sport nicht zu kurz – Terrier Pipo freute sich über lange Strandspaziergänge und eine Schifffahrt an die polnische Ostsee.

Momentan arbeitet der Modeschöpfer, der in Mailand Modedesign studiert hat, wieder stundenweise in seinem Atelier unterm Dach. Eine Leipzigerin hat ein luftig-leichtes Hochzeitskleid für ihren schönsten Tag im Leben in Auftrag gegeben. Und schon bald steht die 37-Jährige mit ihrem Molina-Traumkleid aus Seide und Spitze in Weiß vorm Traualtar.

Von Regina Katzer