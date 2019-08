Leipzig

„ Köln ist eine schöne Stadt“, sagte Fabian Kahl dem Kölner Express. „Aber ich wollte dringend wieder zurück nach Leipzig.“ Die Rhein-Metropole ist also doch nicht die passende Heimat für den 27-Jährigen. Welchen Stadtteil bevorzugt der Antiquitätenhändler, wann kommt er zurück, und was sind seine Lieblingsplätze in Leipzig?

Fabian Kahl („Bares für Rares“) zieht zurück nach Leipzig. Quelle: privat

Willkommen zurück, lieber Herr Kahl! In welchem Stadtteil werden wir Sie antreffen?

Ich werde wieder in der Südvorstadt wohnen.

Hat es Ihnen in Köln nicht mehr gefallen?

Es lag nicht per se an Köln. Ich liebe Leipzig einfach so sehr und werde ab November wieder hier wohnen.

Haben Sie Lieblingsplätze in der Messestadt?

Das Institut für Zukunft (IfZ), wo man super tanzen kann. Ich mag auch den Südfriedhof. Aber eigentlich gibt es in Leipzig nur schöne Orte.

Von Regina Katzer