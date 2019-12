„Film ab!“ – Tour auf den Spuren von „Tierärztin Dr. Mertens“

Leipzig

Erika Emmrich ist oft mit ihrer Enkelin im Zoo, manchmal jede Woche. Die 67-jährige Leipzigerin ist Fan des Tierparks – und sie guckt die ARD-Serie „Tierärztin Dr. Mertens“, die im Zoologischen Garten an der Pfaffendorfer Straße spielt. Manches kommt ihr da komisch vor, nur ein Beispiel: „Es hat noch nie einen schwarzen Panther im Zoo gegeben!“ Um solche Auffälligkeiten mal zu klären, hat sie am Sonnabend mit ihrem Mann Roland Emmrich (66) an der neuen Führung mit dem Leipziger Schauspieler und „Funzel“-Kabarettisten Thorsten Wolf teilgenommen. „Film ab“ heißt die Tour. Wolf spielt seit der ersten Folge vor 15 Jahren die Rolle des Cheftierpflegers Conny Weidner. Er führt die Besucher an Drehorte der Serie und erzählt amüsante Anekdoten vergangener Filmtage.

Schon zwei Mal im falschen Zoo

„Den Zoo gibt es sozusagen drei Mal“, erzählt der 54-Jährige am Sonnabend seinen staunenden Zuhörern. Neben dem echten Zoo wurden auf dem Gelände des ehemaligen Parkkrankenhauses Dösen einige Gebäude und Anlagen nachgebaut, dort steht zum Beispiel die Tierklinik von Frau Doktor Mertens. Dritter Drehort ist der Leipziger Wildpark. „Da muss man gut aufpassen, was auf dem Drehplan steht. Ich war schon zwei Mal im falschen Zoo“, verrät der Darsteller. Und Frau Emmrich hat recht: Tatsächlich stammen nicht alle Tiere, die in der Serie verarztet werden, aus dem Leipziger Zoo. Oftmals kommen sie von Tiertrainern, bei denen sie speziell für Einsätze vor der Kamera ausgebildet werden. So wie der besagte Panther. Aber die Geschichten hätten immer was zu tun mit Dingen, die tatsächlich passiert sind.

Schauspieler Thorsten Wolf schickt seine Gäste auf eine Bootstour durchs Gondwanaland. Quelle: Christian Modla

Urlaubsbräune ist verboten

90 Minuten hat Thorsten Wolf für jede Führung eingeplant, aber das reicht nicht immer. Er erklärt, was alles auf dem Drehplan steht (Abholzeit, Kostüm- und Maskenzeit, Abfahrtzeit von Zug oder Flugzeug), was das wichtigste am Set ist (der Cateringwagen), wer eine Maskenbildnerin für sich alleine hat (die Hauptdarstellerin), was ein Serienschauspieler nicht darf (sich im Urlaub braun brennen lassen oder den Haarschnitt verändern – sonst stimmen die Anschlussbilder nicht). Später lässt Wolf die grüne Latzhose herumreichen, die er in den ersten drei Staffeln trug: „Ein Alptraum! Man sah aus wie eine Tonne, der Stoff ist schwer und hundewarm.“ Die Hose mit dem Namenszug „ C. Weidner“ gab es dreimal, da im Requisitenbus für alle Kostüme Ersatz vorhanden ist. Ab der vierten Staffel wurde die unbeliebte Latzhose dann durch eine etwas modernere Dienstkleidung – Hose, Jacke, T-Shirt – ersetzt.

Ausgestopft wie ein Huhn

Und wo Insider Wolf einmal beim Thema ist, verrät er auch, wie Schweißflecken vermieden werden sollen: „Die Frauen am Set werden mit Zellstoff ausgestopft wie ein Huhn. Unmittelbar vorm Dreh kommt jemand, reißt den Zellstoff weg, dann wird gedreht und schnell wieder ausgestopft. Alles muss schnell gehen, ein Drehtag kostet viel Geld.“ Beim Film sei halt vieles Illusion. Manchmal werden an einem Tag Szenen für drei verschiedene Folgen gedreht – eine Herausforderung für diejenigen, die auf die richtigen Kostüme achten müssen.

Für seine Gruppe hat Schauspieler Thorsten Wolf Fotos und andere Anschauungsstücke dabei. Quelle: Christian Modla

Besuch beim Nashorn

Wirtschaftshof, Gondwanaland, Robbenbecken – bei jedem Halt der 30-köpfigen Gruppe gibt’s Anekdoten. Bei jeder Führung soll es eine Begegnung mit einem echten Filmtier geben; diesmal darf die Gruppe in den Nashornstall und Nashorndame „Serafine“ (19) mit Apfelstücken füttern. Unter Aufsicht eines echten Tierpflegers natürlich. So wie auch in der Serie oft echte Tierpfleger dabei sind und das Geschehen absichern. Am Ende erhält jeder Teilnehmer noch ein professionelles Foto und ein Autogramm.

Nächste Führungen: 26.1., 1.2., 8. 2., 9.2., 15.2., 16.2., 29.2., 1.3., 7.3., 8.3., 21.3., 22.3. Beginn jeweils 11 Uhr und 13 Uhr, Treffpunkt Haupteingang. Tickets: 39 Euro pro Person. Wer danach noch im Zoo bleiben will, kann eine Gruppenkarte für 12 Euro nachlösen. Die Führungen sind buchbar unter Telefon 0341 5933377 oder veranstaltung@zoo-leipzig.de

Von Kerstin Decker