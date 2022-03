Leipzig

Der Südtiroler Koch und Entertainer Roland Trettl lädt als Gastgeber wieder liebeshungrige Singles ins „First Dates Hotel“ nach Kroatien ein. Die 30-jährige Leipzigerin Jana Kungel ist am Montagabend ab 20.15 Uhr auf VOX auf der Suche nach ihrem Traummann.

Frau mit Köpfchen sucht Traummann

Die Biochemikern mit Doktortitel ist für ihren Traummann auf eine abenteuerliche Reise in den Süden gefahren. „Ich finde das Format von ’First Dates Hotel’ einfach romantisch, nicht so trashig wie andere Kuppelshows“, erzählt die Vize-Miss-Sachsen 2021. „Bei dem Schönheitswettbewerb ging es nicht um Maße, sondern um eine Message, individuelle Frauen zu supporten“, sagt die Wissenschaftlerin, die über das Thema Pflanzenphysiologie promoviert hat. Die Single-Frau arbeitet als Laborleiterin, ist Hundemama eines Deutschen Schäferhundes, der auf den Namen Haras hört, und tanzt gern im Leipziger Club „Elsterartig“.

Reise nach Kroatien

Gastgeber Roland Trettl und sein Team wollen unter Kroatiens Sonne die Singles in glückliche Paare verwandeln. Dafür checken die alleinstehenden Frauen und Männer zum Urlaub ein. „Pandemiebedingt musste ich mich eine Woche lang vor den Dreharbeiten in einem benachbarten Hotel in Quarantäne begeben“, plaudert die Kandidatin. Im „First Dates Hotel“ traf sie bei einem köstlichen Abendessen auf ihr Blind Date, den 34-jährigen Berliner Marcel. Ob es gefunkt hat, darf vorab nicht verraten werden. „Das Essen war sehr lecker. Zum Hauptgang gab es Nudeln mit Trüffeln, das habe ich noch nie gegessen. Und auch das Dessert, ein Schoko-Mousse mit Minze, war der Hammer“, schwärmt sie.

Gesucht: Ein richtiger Mann

Jana Kungel ist seit rund zwei Jahren Single und träumt von einem richtigen Mann an ihrer Seite. Er sollte größer als die 1,71 Meter große junge Frau sein, ein echter Kerl und breit gebaut. Sie weiß aber auch: „Wenn es wirklich passt, ist man bereit für Abstriche. Am Ende muss das Gesamtpaket stimmen.“

Ob die Leipzigerin einen Urlaubsflirt hatte oder sogar ihrem Traummann begegnet ist, wird am Montagabend ab 20.15 Uhr auf VOX zu sehen sein.

Von Regina Katzer