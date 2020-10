Leipzig

Der 36-jährige Fotograf Martin Wasilewski, geboren und aufgewachsen in Halle, lädt Naturliebhaber ab 28. Oktober in die Prager Straße 61 zu seiner Ausstellung ein. Zum Tag der offenen Tür der Firma „ASL“ mit Chefin Ute Steglich, die ihre neuen Geschäftsräume präsentiert, wird der Künstler von 14 bis 17 Uhr anwesend sein.

Sehnsucht nach der Ferne

Wasilewski war schon als Kind gerne draußen, büxte hin und wieder mit dem Fahrrad aus, um die Gegend zu erkunden. Mit Anfang 20 begegnete der gelernte Großhandelskaufmann seiner Partnerin Claudia und gemeinsam ging das Paar auf Reisen. „Wir mochten Gegenden, die fernab von touristischen Zielen lagen“, erzählt der seit April 2017 freischaffende Künstler. Die Sehnsucht nach der großen weiten Welt gipfelte in der Idee, für ein ganzes Jahr nach Australien auszuwandern. Wohnung und Job wurden gekündigt, in „Down Under“ kauften die beiden einen kleinen Bus, der zum mobilen Heim wurde. „Ich hatte viel Zeit, um mir das Fotografieren mit der Kompaktkamera beizubringen – allerdings wurde unser Bus nach acht Monaten gestohlen, samt Laptop und voller Festplatten mit Fotos. Mein heute wichtigstes Foto von unserer Reise, ein Wallaby am Strand mit aufgehender Sonne, hatte ich zum Glück vorher gesichert“, plaudert Martin. Heute schmücken Kopien dieses Bildes viele heimische Wände von Australien-Liebhabern in ganz Europa, weiß er zu berichten.

Balsam für die Seele

In Leipzig zeigt der Fotograf Landschaftsbilder von Reisen durch ganz Deutschland – von Kap Arkona bis ins Erzgebirge. Wenn er ein Motiv plane, müsse für ihn das Licht immer perfekt sein. Der Fotograf erkundet die Orte lange vor dem eigentlichen Shooting und arbeitet mit Apps, um die idealen Licht- und Wetterkonstellationen vorzufinden. „Wenn ich in die Weite schaue, finde ich meine innere Ruhe. Es ist wie Balsam für die Seele“, sagt der Familienvater.

Sein Blick auf „Reichardts Garten“ in seiner Heimatstadt Halle. Quelle: Regina Katzer

Awards in Bronze

Sein Talent nach außen zu tragen, sei nicht sein Ding, sagt Martin Wasilewski ganz bescheiden. In seiner Biografie sind wichtige Preise wie die „International Pano Awards“, die er 2017 gleich drei Mal in Bronze bekam, verewigt.

Von Regina Katzer