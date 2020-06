Leipzig/Berlin

„Das ist schon eine Wahnsinns-Ehre, mit dabei sein zu dürfen. Eine von acht Mädels aus 15 Staffeln und ausgerechnet ich werde eingeladen“, sagt Tatjana Wiedemann.

Die Kariere der Leipzigerin als Model und Influencerin begann vergangenes Jahr bei der Casting-Show „ Germany’s Next Topmodel“ ( GNTM). Letztes Jahr schaffte sie es zwar nicht ins heiß ersehnte Finale, gewann jedoch den „Personality-Award“, einen Publikumspreis für Sympathie.

Vor zwei Wochen feierte das TV-Format von Heidi Klum trotz Corona den 15. Geburtstag live im Fernsehen. Die acht größten Persönlichkeiten der letzten Staffeln waren bei der Finalshow zu Gast, so auch Wiedemann.„Ich bekam Ende April die Einladung und zu einer Überlegung kam es erst nicht. Ich habe sofort zugesagt“, erzählt sie im Gespräch mit der LVZ.

Außerdem dabei waren etwa das Erotik-Model Micaela Schäfer oder Model und Moderatorin Klaudia Giez alias „ Klaudia mit K“. Doch besonders gefreut habe sie sich über ein Treffen mit Jaqueline Thießen, die eine Kariere als Pastorin anstrebt, und Sara Kulka aus Taucha, bekannt aus Sendungen wie dem Dschungelcamp oder „Promi Shopping Queen“. Die beiden Ex-Topmodel-Kandidatinnen seien ihre Lieblinge gewesen, außerdem, so sagt Wiedemann in Bezug auf Kulka, „wir Leipziger müssen ja zusammen halten“.

„Die Produktion hat einen echt guten Job gemacht“

Dennoch war dieses Jahr auch bei der Live-Show von GNTM coronabedingt alles etwas anders: kleineres Studio, kein Publikum und Klum, Jurorin und Produzentin der Sendung, war nicht anwesend, sondern wurde aus Los Angeles zugeschaltet. Wiedemann hat es dennoch sehr gefallen: „Es war nostalgisch, aufregend und es herrschte eine mega gute Stimmung. Meiner Meinung nach hat die Produktion einen echt guten Job gemacht“.

Wiedemann hat GNTM vieles zu verdanken, doch die positive Einstellung, die die 23-Jährige zur Sendung hat, vertritt nicht jeder. Neben den eingefleischten Fans gibt es ebenso viele Kritiker. Wie etwa eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov ergab, findet die Mehrheit der Deutschen, dass das Format ein falsches Schönheitsideal vermittele.

Heidi Klum setzt bei den Kandidatinnen inzwischen auf Diversität

Darum setzt die Produzentin seit ein paar Jahren auf Diversität und hat inzwischen in ihrer Top-25 auch Curvy-Kandidatinnen. Transgender-Kandidatinnen dürfen ebenfalls seit drei Jahren offiziell teilnehmen, so wie Wiedemann.

Auch viele ehemalige Kandidatinnen sind mit ihrer Darstellung in der Sendung nicht einverstanden. Im Youtube Channel „Die It-Girl Agenten“ berichten sie darüber, wie durch geschicktes Schneiden des Videomaterials etwa Konflikte verfälscht und zugespitzt würden, um die Quoten zu steigern. So erging es auch Lijana Kaggwa in der diesjährigen Staffel.

Lijana Kaggwa musste mit Polizeischutz zum Finale von GNTM fahren

„Man hat zu jeder Szene meinen Kommentar genommen. Durch die Häufigkeit und die Art der Kommentare, die ausgestrahlt wurden, kann ich die Unsympathie absolut verstehen“, sagt Kaggwa heute. Mit den Konsequenzen muss sie nun aber alleine fertig werden, die da wären: Shit-Storm in den Sozialen Medien, Anfeindungen und Drohbriefe. Zum Finale sei sie mit Polizeischutz gekommen, wie sie in der Live-Show berichtete.

„Ich musste Gott sei Dank so etwas noch nie durchmachen. Bis auf die Hater bei Instagram, aber das kann man nicht vergleichen“, sagt Wiedemann dazu. Keiner verdiene es, so behandelt zu werden. Sie mahnt: „Diese Menschen wissen gar nicht, was man damit für einen Schaden anrichten kann, dass das wirklich Menschen zerstören kann“.

Wiedemann ist als Transgender ein Vorbild

Wiedemann, mit ihrer Geschichte als Transgender, bekommt dagegen vor allem positives Feedback: „Da ich auch wirklich von überall her die Rückmeldung bekomme, dass ich für viele Menschen eine Inspiration oder ein Vorbild bin, glaube ich schon, dass das stimmt. Was mich auch sehr freut.“

Darum möchte sie sich weiterhin auf Instagram präsentieren. Und: „Ich muss sagen, TV-Luft mag ich sehr gern“, erklärt sie außerdem. Sie würde wenn möglich auch in Zukunft an der einen oder anderen TV-Produktion teilnehmen: „Let’s Dance oder Dancing on Ice wäre ein nächster großer Traum.“

Bis es so weit ist, widmet sich Wiedemann nebenbei auch ihrer Ausbildung. Das Abitur hat sie in der Tasche. Nun hat sie ein Fernstudium als Fremdsprachenkorrespondentin in Englisch begonnen.

Von Pauline Szyltowski