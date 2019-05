Leipzig

Seine Ehefrau knipste Handy-Bilder, er selbst grüßte vorbeigehende Passanten: Gerhard Schröder war am Freitagnachmittag auf einer Sightseeing-Tour in der Leipziger Innenstadt unterwegs. Manche Fußgänger staunten nicht schlecht, als sie den Altkanzler in der Petersstraße beim Flanieren trafen. Zusammen mit seiner Gattin Schröder-Kim So-yeon (51) schlenderte der 75-Jährige vom Markt in Richtung Wilhelm-Leuschner-Platz. Vorher war das Paar offenbar noch shoppen, wie der Einkaufsbeutel eines bekannten Modegeschäfts verriet.

Schröder war nicht etwa wegen des Hoffests der Leipziger SPD in der Messestadt, zu dem am Abend auch Justizministerin Katarina Barley und SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil erwartet werden. Er ist von 17 Uhr bis 19 Uhr der Handelshochschule HHL an der Jahnallee zu einem Vortrag eingeladen. Bei der Leipzig Leadership Lecture spricht Schröder im Großen Hörsaal zu „aktuellen wirtschaftlichen und politischen Themen und Fragestellungen, die uns in Europa bewegen“, wie es in der Ankündigung hieß.

Schröder und seine Frau Kim kamen gerade vom Einkaufen, wie die Tasche verriet. Quelle: Christopher O.

Schröders waren schon auf ihrer Hochzeitsreise in Sachsen

Moderiert wird die Veranstaltung vom nordrhein-westfälischen Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart – ehemaliger HHL-Rektor und früherer FDP-Bundesvize. Der öffentliche Vortrag ist bereits seit Langem ausgebucht. Bei der Reihe werden seit 2013 Vertreter aus Politik und Wirtschaft zu Vorträgen über Führungskultur eingeladen. Schröder ist unter anderem Aufsichtsratsvorsitzender der Nord Stream AG, die die Ostsee-Pipeline von Russland nach Deutschland betreibt und mehrheitlich zu Gazprom gehört.

Bereits auf ihrer Hochzeitsreise im vergangenen Herbst hatten die Schröders einen Abstecher nach Sachsen gemacht. Dabei besuchten sie unter anderem die Semperoper in Dresden.

Von nöß