Leipzig

Der Rote Teppich an der Leipziger Kongresshalle war noch nicht mal ausgerollt, da postierten sich schon die ersten Fans – um am Abend bei der „Goldenen Henne“ ganz vorne dran an den Stars zu sein. Um 7.30 Uhr bezogen sie ihre Plätze: Sarah Isenberg (29), Steffen Benter (34), Svenja Stuke (31), Jenny Beck (33) und Katharina Dierks (31). 

Die Fünf kommen aus Bielefeld, Berlin, Hamburg, Wiesbaden und Wilhemshaven und hatten sich für die Fahrt nach Leipzig extra Urlaub oder frei genommen. „Früher haben wir die Schule geschwänzt“, erzählten sie lachend. Sie konnten bei den Vorbereitungen für das abendliche Event hautnah zuschauen und bekamen später Gesellschaft durch die vielen Zoobesucher, die vorm Zoo-Einlass Schlange standen.

Erstes Wiedersehen nach der Pandemie

Alle fünf sind seit mehr als 20 Jahren große Fans von Jeanette Biedermann – seit die Sängerin und Schauspielerin bei „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ an den Start ging. Daher waren sie mit Jeanette-Biedermann-Hoodies, -Beuteln und -Masken ausgestattet. Für die lange Wartezeit bis zum Abend hatten sie Getränke und Verpflegung dabei. „Wir fahren überall hin, wo sie auftritt. Ob Konzerte, Buchlesungen oder Theaterstücke.“

Wegen Corona war das in den vergangenen anderthalb Jahren nicht möglich, weder hat sich die Fan-Gruppe untereinander getroffen, noch sind sie ihrer Jeanette begegnet. „Jetzt müssen wir sie wenigstens am Roten Teppich sehen“, freuten sich die Hotelfachfrau, die Bademeisterin, die Assistentin einer Modelagentur und die beiden Altenpflege-Mitarbeiter auf den Abend.

Silly, Max Giesinger & Co.

In der Leipziger Kongresshalle wird am Freitagabend die 27. „Goldene Henne“ vor Publikum verliehen. Moderiert wird die Show zum siebten Mal von Kai Pflaume. Bereits bekannt ist, dass Schauspieler Wolfgang Stumph (75) den Ehrenpreis für sein Lebenswerk und damit seine sechste „Henne“ gewinnt.

Für die musikalische Gestaltung des Abends sorgen die Live-Künstler Ray Dalton, Nathan Evans, Silly, Jeanette Biedermann, Die Prinzen, Alice Merton, Max Giesinger, Cassandra Steen, Wincent Weiss und Leony. Auf der Gästeliste stehen zahlreiche Prominente, unter anderem können sich Autogrammjäger freuen auf Marijam Agischewa, Arzu Bazman, Claudius Dreilich, Kim Fisher, Ute Freudenberg, Max Giesinger, Dieter Hallervorden, Michael Bully Herbig, Stefanie Hertel, Olaf Schubert und Simone Thomalla.

Von Kerstin Decker