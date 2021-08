Leipzig

Endlich wieder Begegnungen mit dem Publikum: Seit Anfang August tourt Hauptdarsteller Sebastian Bezzel (50) mit seinem neuesten Kinofilm „Kaiserschmarrndrama“ durch Deutschland und Österreich – am Dienstagabend machte er einen kurzen Stopp im Leipziger Regina-Palast. Autogrammstunde oder Selfie-Runde waren unter Corona-Bedingungen nicht möglich, aber der Kultschauspieler machte einem Fan eine große Freude: Jens Stiehler, der an diesem Tag seinen 54. Geburtstag feierte, durfte sich mit dem Promi fotografieren lassen. Der achtjährige Manuel, Sohn eines Freundes, sauste gleich mit nach vorn auf die Bühne. Der Junge bekam ein noch größeres Geschenk: Er darf wiederkommen, seine Kumpels mitbringen und sich den Film bei Cola und Popcorn mit ihnen noch einmal anschauen.

Sebastian Bezzel trägt sich ins Goldene Buch des Regina-Palasts ein. Quelle: Andre Kempner

Ein Kreisverkehr trägt seinen Namen

Sebastian Bezzel ist Kult, hat auch in Leipzig jede Menge Fans, die ihn mit Beifall und Bambule begrüßten. Für den herzlichen Empfang bedankte er sich mit einem Eintrag ins Goldene Buch des Kinos. Bereits zum siebten Mal spielt Bezzel in „Kaiserschmarrndrama“ den niederbayerischen Provinzpolizisten Franz Eberhofer, wie schon in „Dampfnudelblues“, „Grießnockerlaffäre“ oder „Leberkäsjunkie“. Er stammt selbst aus Garmisch-Partenkirchen in Oberbayern: „Das ist das reiche Postkartenbayern. Die Niederbayern sind abgehängt, weil sie keine Alpen haben. Dafür einen sehr geerdeten, trockenen Humor.“ Am Drehort Frontenhausen in der Nähe von Landshut (in den Filmen heißt der Ort Niederkaltenkirchen) wurde 2018 sogar der Kreisverkehr, über den alle Fahrzeuge in die Gemeinde hinein und wieder wegkommen, „Franz-Eberhofer-Kreisel“ getauft.

Als Geburtstagskind des Tages wurde Jens Stiehler (54, rechts) für ein Foto mit Schauspieler Sebastian Bezzel auf die Bühne geholt. Manuel (8), der Sohn eines Freundes, kam gleich mit. Quelle: Andre Kempner

Erfolgreichster Kinostart seit Beginn der Pandemie

Seit dem Kinostart vor einer Woche schauten sich mehr als 230.000 Besucherinnen und Besucher die Provinzkomödie an, die bereits im Herbst 2019 gedreht wurde und lange auf ihren Einsatz warten musste. Dafür legt sie nun den erfolgreichsten Start eines deutschen Films seit Beginn der Pandemie im März 2020 hin – und auch den erfolgreichsten Start innerhalb der gesamten Franz-Eberhofer-Reihe. „Der Saal ist für mich heute nicht halb leer, sondern halb voll. Nächstes Jahr wird er wieder ganz voll sein, und dann kommen wir wieder“, versprach Bezzel, der mit seiner Familie in Hamburg lebt.

Der Eintrag von Sebastian Bezzel im Goldenen Buch des Regina-Palasts. Quelle: Andre Kempner

Würde gern wieder in Leipzig drehen

In Leipzig hat er vor Jahren mal gedreht, für „Blücherbande“ und „Soko Leipzig“. „Ich mag Leipzig sehr gerne, eine sehr schöne Stadt mit viel Kultur, in der man sehr angenehm die Zeit verbringen kann. Hiermit bewerbe ich mich darum, mal wieder in Leipzig zu drehen. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja mal einen Film mit Leipziger Allerlei.“ Im September dreht Bezzel auf jeden Fall den nächsten Teil der erfolgreichen Rita-Falk-Verfilmungen, diesmal geht es um das „Gugelhupfgeschwader“. Und ebenfalls im September erscheint bereits der nächste Roman der Autorin: „Rehragout-Rendezvous“.

