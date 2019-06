Leipzig

Also doch! Topmodel Heidi Klum hat am Freitag ihren Verlobten Tom Kaulitz (29) zum Konzert von Tokio Hotel nach Leipzig begleitet. Mehr noch: In der Nacht feierte das Gesicht der Castingshow „Germanys Next Topmdel“ hier offenbar auch in ihren 46. Geburtstag hinein. Bei Instagram postete Klum ein Foto mit XXL-Rosenstrauß, die Arme eng um den Hals von Kaulitz geschlungen.

Der Hashtag #leibzig sorgte allerdings für Diskussionen, wenn auch zumeist freundlich. „Leipzig also wenn dann bitte ordentlich“, postete ein Fan. Ob es nun ein simpler Verschreiber war oder eine selbst gewählte Anlehnung an den sächsischen Dialekt, ließ sich zunächst nicht klären. Außerdem wurde wieder einmal spekuliert: Ist sie nun schwanger oder nicht? Das vierte Foto ihres Posts zeigt Heidi Klum mit gewölbter grüner Sportjacke im Bauchbereich.

Heidi Klum begleitet Tom Kaulitz

Am Abend zuvor reckten noch viele der 2000 Besucher im Haus Auensee den Hals. Ist sie nun da oder nicht? Zu Beginn der Tour von Tokio Hotel war bekannt geworden, dass Heidi Klum die Band mit ihrem Tom für einige Shows begleitet, bevor sie wieder nach Los Angeles nach Hause fliegt. Das bestätigte Kaulitz in einem Interview bei MDR Jump.

Er vermisse sie sehr und versuche, sie so oft wie möglich zwischendurch zu sehen. Allerdings sei der Tour-Alltag so stark durchgeplant, dass man nicht sehr viel Zeit für einander habe. „Man kann wenigstens zusammen einschlafen“, sagte Toms Bruder Bill.

Videosequenzen vom Leipzig-Konzert

Und tatsächlich: In einer Instagramstory postet Heidi Klum auch 15 Videosequenzen vom Leipziger Konzert, aufgenommen von der Bühnenseite. Das Smartphone kennt dabei nur ein Motiv, Tom Kaulitz, teilweise mit Herzchen-Smiley versehen. Ob sie wirklich im Haus Auensee dabei war oder ihr die Aufnahmen zur Verfügung gestellt wurden, ist offen. Die Fans haben sie während des Konzerts jedenfalls nicht zu Gesicht bekommen.

Viel Zeit zum Geburtstagfeiern haben Tom Kaulitz und Heidi Klum nicht. Tokio Hotel stehen am Samstagabend schon wieder in Wien auf der Bühne.

