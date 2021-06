Leipzig

Schweden hat seit dem 1. Juni wieder eine Honorarkonsulin in Leipzig: Vivian Honert-Boddin (59) hat ihre Zulassungsurkunde vom schwedischen Außenministerium erhalten. Vorgängerin Petra Löschke (70) hatte ihre Tätigkeit Ende März nach mehr als zwölf Jahren beendet. Das Honorarkonsulat ist umgezogen, es befindet sich ab sofort in der Käthe-Kollwitz-Straße 1 und ist immer mittwochs von 10 bis 13 Uhr geöffnet.

Vivian Honert-Boddin ist die Ansprechpartnerin für knapp 300 Schwedinnen und Schweden, die in Sachsen und Sachsen-Anhalt leben. Sie kümmert sich um Passangelegenheiten, Eheschließungen oder die Beurkundung von Geburten. Außerdem gehört es zu den Aufgaben der ehrenamtlichen Diplomatin, wirtschaftliche, kulturelle und wissenschaftliche Kontakte zwischen Schweden und den beiden deutschen Bundesländern zu pflegen. Das sei ihr „eine Herzensangelegenheit“, betont die Leipzigerin. Sie kennt das skandinavische Land auch jenseits touristischer Pfade, weil ihre Tochter zeitweilig in Stockholm gearbeitet hat.

Bislang ist die studierte Germanistin als Geschäftsführerin der Opernball Leipzig Production GmbH bekannt. Auch in dieser Tätigkeit, die sie weiterführt, liegen ihr die internationalen Beziehungen Leipzigs sehr am Herzen. Unter Federführung von Vivian Honert-Boddin wird seit 2008 bei jedem Ball eine Leipziger Partnerstadt oder Partnerregion in den Mittelpunkt gerückt. Bologna, Lyon, Krakau, Kiew, Houston, Israel, die Schweiz, Moskau oder zuletzt Südtirol waren bereits Ball-Schwerpunkt. 2020 musste der Leipziger Opernball wegen Corona ausfallen. „Wir haben große Hoffnungen und prüfen im Moment alle Möglichkeiten, dass der diesjährige Ball am 30. Oktober realisierbar ist“, so die Chef-Organisatorin.

Von Kerstin Decker