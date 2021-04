Leipzig

Die Leipzigerin Petra Löschke hat sich von ihrem Amt als schwedische Honorarkonsulin für Sachsen und Sachsen-Anhalt verabschiedet. Die heute 70-Jährige, die die Interessen des skandinavischen Landes und seiner Staatsangehörigen zu vertreten hatte, saß ein Mal pro Woche hinterm Schreibtisch und stellte Pässe, Führerscheine und Beglaubigungen aus. Mit viel Herz und großem Engagement organisierte die Unternehmerin, Ehefrau und Mutter zweier erwachsener Kinder hochkarätige Ausstellungen, Fachtagungen zur Kinderbetreuung und das vorweihnachtliche Lucia-Fest. Beim Live-Konzert 2019 lauschten 1000 Gäste in der Michaeliskirche der Musik. Bei einem Empfang im schwedischen Königshaus vor sechs Jahren erhielt die Konsulin völlig überraschend aus den Händen des Schwedenkönigs Carl XVI. Gustav den königlichen Nordsternorden Erster Klasse. Die höchste Auszeichnung, die Schweden für Ausländer zu vergeben hat.

Honorarkonsulin Petra Löschke erhielt im Königlichen Schloss von Kronprinzessin Viktoria den Nordsternorden Erster Klasse. Quelle: Clas Göran Carlsson

Nachfolge geklärt

Drei Kandidaten waren im Rennen ums neue Ehrenamt. Die Botschaft habe eine geeignete Nachfolgerin ausgewählt: Sie kommt aus der Region, ist im wirtschaftlichen und kulturellen Leben verankert und eine gute Netzwerkerin. Das „Geheimnis“ werde demnächst gelüftet, wenn sie das offizielle Dokument erhalten habe, verrät Petra Löschke. Ihre Dienstzeit ist jetzt zu Ende. Seit ein paar Tagen räumt sie ihr selbst angemietetes Büro im IHK-Gebäude am Goerdelerring aus – das Amt durfte sie nicht im eigenen Zuhause ausüben. Sie packt Kisten und stöbert in alten Geschichten, die sie für die Nachfolgerin digitalisiert hat.

Erste Frau im Amt

Als Petra Löschke von ihrem Vorgänger, dem Leipziger Wirtschaftsexperten Rudolf von Sandersleben, gebeten wurde, sein Amt zu übernehmen, habe sie eigentlich keine Lust dazu gehabt, erinnert sie sich heute. „Bei einem Gespräch mit der schwedischen Botschafterin Ruth Jacoby in Berlin erfuhr ich, dass im konsularischen Korps Schwedens überwiegend Frauen arbeiten, und zwar ausschließlich als Assistentinnen. Es wäre an der Zeit, die Position Konsulin einzuführen und ich wäre genau die Richtige dafür. „So wurde ich 2008 die erste schwedische Honorarkonsulin in Deutschland.“ Rat und Unterstützung für ihre Projekte fand die Leipzigerin im Rathaus und in der Sächsischen Staatskanzlei.

Besondere Menschen

Einige Persönlichkeiten sind Petra Löschke im vergangenen Jahrzehnt besonders ans Herz gewachsen – darunter auch der weltberühmte schwedische Wissenschaftsfotograf Lennart Nilsson (1922–2017). „Wir lernten uns auf einem medizinischen Kongress auf der Leipziger Messe kennen. Ich war so von seiner Fotoserie ’Ein Kind entsteht’ fasziniert, dass ich den internationalen Künstler ein Jahr später für eine Ausstellung in der Bio City wieder in die Stadt holte.“ Nilsson, der als Hochzeitsfotograf die Trauung des Schwedenkönigs begleitet hatte, reiste mit seiner Ehefrau Catharina nach Sachsen. Noch heute erinnert sich die Ex-Konsulin an deren warmherzigen Worte: „Das war die erste Ausstellung, wo er nicht gemeckert hat.“

Petra Löschke traf den schwedischen Fotografen Lennart Nilsson das erste Mal auf der Leipziger Messe. Der Künstler wurde durch die Fotoserie "Ein Kind entsteht" weltbekannt. Quelle: Clas Göran Carlsson

Beeindruckt ist Petra Löschke von der schwedischen Humanistin Elsa Brändström (1888–1948), für die sie eine Gedenkstube in Mittweida initiierte. Anerkennende Worte findet sie auch für die Sopranistin Lisa Fornhammar. Sie sei eine skandinavische Sängerin, die als Organisatorin und Seele der traditionellen Lucia-Konzerte in Leipzig Großartiges geleistet hat.

Ex-Konsulin sagt „Adjö“

Ein bisschen Wehmut schwingt am Ende mit, denn nicht alles ist der Macherin in ihrer Amtszeit von Dezember 2008 bis März 2021 geglückt. „Ich wollte ein Restaurant gewinnen, ein Mal in der Woche schwedisches Essen anzubieten. Oder eine Konditorei, die das typische Gebäck anbietet. Das ist mir leider nicht gelungen.“ Weiter erzählt sie, dass sie auf einer ihrer Reisen in den hohen Norden das „Universeum“ in Göteborg kennengelernt hat. Ein spektakuläres naturkundliches Experimentiermuseum für Kinder, schwärmt sie. Am liebsten hätte sie Leipzigs damaligen Kulturbürgermeister Michael Faber ins Flugzeug gesetzt (auf ihre Kosten, wie sie betont), um das Erlebnisparadies unter die Lupe zu nehmen und wichtige Impulse für das Naturkundemuseum in der eigenen Stadt mit nach Hause zu bringen. Petra Löschke freut sich jetzt auf den Frühling und ihren Garten mit vielen quakenden Fröschen, mit denen sich die Enkelkinder gerne beschäftigen. Als Unternehmerin will sie „ganz dezent“ weitermachen: „Ein paar Lehrgänge für Asbestgutachter wird es mit mir noch geben“, sagt sie lächelnd und packt weiter emsig ein.

Von Regina Katzer