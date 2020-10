Leipzig

Krankenschwester Franziska Böhler, die gemeinsam mit Jarka Kubsova den Bestseller „I’m a Nurse“ geschrieben hat, war am Freitagabend zu Gast im Leipziger Hotel „Légère Express“. Sie las fast 90 Minuten lang vor einem interessierten Publikum, das nicht nur viele Fragen hatte, sondern auch leckere Präsente für die Autorin bereithielt.

Erfahrungen und Rollentausch

Als 20-jährige Berufsanfängerin stand Schwester Franzi am Bett einer Sterbenden und bekam damals eine Ahnung davon, wie wichtig persönliche Zuwendung für Patienten und gleichermaßen für deren Angehörige ist. Immer wieder fallen in ihrer Lesung die Worte „Wir passen gut auf Sie auf“. Wie wichtig einfühlsame Worte vor allem für die Familien der Kranken sein können, habe sie erfahren müssen, als ihr Vater an Weihnachten vor fünf Jahren plötzlich Rückenschmerzen bekam und ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Zwei Jahre lang erträgt er Operationen und Chemos, arbeitete aber trotzdem unermüdlich weiter bis er den Kampf verliert. „Plötzlich stand ich auf der anderen Seite des Bettes“, sagt die Autorin leise.

Sternstunden dank Team

Das Buch erzählt vom Stationsalltag der Pflegemitarbeiter und den Nöten des desolaten Gesundheitswesens, in dem „Kranke einem kranken System ausgesetzt werden“. Die junge Frau klagt aber nicht nur an, sondern beschreibt auch, wie sie „mit den richtigen Leuten im Team alles gestemmt hat“. Der Beruf mache ihr nach wie vor Spaß und beschere ihr Sternstunden. „Ich bin gerne für andere da, opfere mich aber nicht auf“, so die Zweifachmama. Oft habe sie die Kinder (vier und sieben Jahre alt), zur Oma abschieben müssen oder die beiden sagen hören: „Immer ist nur Papa da.“ Als Mutter von Kindern müsse man auch Nein sagen können.

Näher an der Familie

Nach 13 Jahren als Krankenschwester in der Intensivmedizin in einer Klinik in der Nähe von Frankfurt/Main „habe sie im November 2019 in den sauren Apfel gebissen“, wie sie sagt, und ihren Job gekündigt. Heute arbeitet Franziska als Anästhesie-Schwester mit einem Chef, der allen Mitarbeitern jeweils ein Exemplar ihres Bestsellers „I’m a Nurse. Warum ich meinen Beruf als Krankenschwester liebe – trotz allem“ geschenkt hat.

Das Buch

Für das Sachbuch war vor allem eine aufwendige Recherche von über einem Jahr notwendig. In der Phase des Lockdowns habe Franziska am Feinschliff gearbeitet – mit einer Tasse Kaffee auf dem Tisch und zwei Kindern, die daheim umherwuselten, da die Einrichtungen geschlossen waren.

Dasein für die Patienten

Mit den Geschenken ihrer aufmerksamen Gäste, einer Packung Halloren, einem Fläschchen Rotkäppchen-Sekt und auch einer Tüte Mehl, falls es demnächst mal wieder knapp werden sollte, fuhr die couragierte Pflegerin am Sonntagabend wieder heimwärts, um am Montag weiterzuarbeiten und für die Patienten da zu sein: „In Krisen, Kriegen und auch in der Pandemie.“

Von Regina Katzer