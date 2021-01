"IaF"-Schauspielerin Jutta Kammann: „An Leipzig hängt mein Herz“

Leipzig

Schauspielerin Jutta Kammann alias Ex-Oberschwester Ingrid schaut immer noch gerne in der ARD-Erfolgsserie „In aller Freundschaft“ vorbei. Erst kürzlich stand die 76-Jährige wieder vor der Kamera in Leipzig. Die LVZ sprach mit ihr.

Ein herzliches Willkommen zurück in Leipzig, liebe Ex-Oberschwester Ingrid Rischke! Sie gehören zu den Privilegierten, die wegen Ihres Jobs noch reisen dürfen. Wie fühlen Sie sich, für zwei Drehtage im Januar am Set zu sein und arbeiten zu dürfen?

Glücklich, denn es gehört zu den schönen Momenten in meinem Leben! Es ist jetzt kein Druck mehr. Ich muss nicht mehr jeden Morgen um 5.30 Uhr aufstehen. Alles, was ich jetzt mache, ist reine Freude. Und für mich ist es immer etwas Besonderes, wenn ich nach Leipzig darf. An dieser Stadt hängt mein Herz!

Was ist anders als vor der Pandemie?

Die Züge waren überraschend leer. Das war wirklich richtig schön. Schwierig war: Du bekommst nirgends etwas zu essen. Im Hotel ist das Restaurant zu, aber wir konnten uns Essen ordern, zum Beispiel über den Pizzaservice. Und das Frühstück bekam ich aufs Zimmer. Da durfte man sich alles bestellen, was man wollte. Das war also ganz schön.

Sie leben seit einigen Jahren in einer Münchner Seniorenresidenz. Womit verbringen Sie die Zeit im Lockdown?

Das ist gar nicht schwer. Ich habe in meinem Leben noch nie Langeweile gehabt. Auf meinem Schreibtisch liegt ungewollt immer viel Arbeit. Im letzten Jahr habe ich auch sehr intensiv an meinem Buch gearbeitet, welches im Frühjahr erscheint. Was mir fehlt, sind die kulturellen Veranstaltungen und die Reisen, die ich einmal im Jahr unternehme. Aber das kommt hoffentlich alles bald wieder.

Neue Folge am 9. Februar

Eine neue Folge der Krankenhaus-Serie „In aller Freundschaft“ läuft am 9. Februar ab 21 Uhr in der ARD. Mit dabei sind die Jung-Schauspieler Dennis Svensson, der vor Kurzem im dreiteiligen Kriminalfilm “Das Geheimnis des Totenwaldes“ zu sehen war, und Mick Morris Mehnert, ein kleinwüchsiger Nachwuchsschauspieler, der seit seiner Kindheit Theater spielt, ein Schauspiel-Diplom in der Tasche hat und vor vier Jahren in der Hauptrolle des Kleinen Mucks im Naturtheater Winterstein in Annaberg/ Buchholz zu erleben war.

Von Regina Katzer