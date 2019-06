Leipzig

Die Fahrt in den Urlaub dauert bei manchen Leuten ein bisschen länger! Deshalb machten Egon Fleischner (64) und Willy Fuchs (69) mit ihren Traktoren erst mal einen Zwischenstopp in Engelsdorf. Die Oldtimerfreunde tuckern mit ihrem Hanomag und Deutz, Baujahr 1954 und 1964, von Bayern zum Nordkap und wieder heim. Über die Ostsee kommen sie mit der Fähre nach Schweden.

Wäsche waschen und Geburtstag feiern

Gestartet sind sie in Eichstädt (Bayern), insgesamt wollen sie 8000 Kilometer zurücklegen. Da sie aber nur mit rund 30 Stundenkilometern vorwärts kommen und 200 Kilometer pro Tag schaffen, haben sie drei Wochen Hinfahrt, drei Wochen Rückfahrt und eine Woche am Nordkap eingeplant. Am nördlichsten Ende von Norwegen stoßen die Ehefrauen zu ihnen, die mit dem Flugzeug kommen. Dort wird der 65. Geburtstag von Egon Fleischner gefeiert. Aber auch die Wäsche muss mal gewaschen werden. Das Knattern im offenen Traktor macht den beiden nichts aus: „Früher auf dem Feld mussten die Bauern das ja auch den ganzen Tag aushalten“, meinen sie. Von ihrem „Hochsitz“ aus erfreuen sie sich am weiten Blick in die Landschaft.

Übernachtung bei Oldtimer-Freunden

Beide haben auf ihrem Traktor aber einen Gesundheitssitz eingebaut, der gefedert ist, eine hohe Rückenlehne und Armlehnen hat und die Lendenwirbelsäule stützt. Mit dem originalen Sitz wäre so eine Fahrt nicht machbar. An den Traktoren hängen übrigens Wohnwagen, in denen die Männer meist auf Campingplätzen übernachten. Es sei denn, sie kommen bei Oldtimer-Freunden unter, so wie bei Heinz Petzold in Engelsdorf von den Lanz-Freunden Sachsen. Der Verein organisiert alle zwei Jahre das große Oldtimer-Traktoren-Treffen auf der Agra in Markkleeberg. In diesem Jahr findet die „Bulldog, Dampf & Diesel“ am 6. und 7. Juli statt.

Von Kerstin Decker